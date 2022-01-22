+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Их ничто не пугало»: как полицейские обороняли здание ДП

22 Января 2022 20:09
Поделиться:
«Их ничто не пугало»: как полицейские обороняли здание ДП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский оперативник пресс-службе Департамента полиции города рассказал, как стражи порядка обороняли полицейское здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
В Алматы установят памятник трагическим событиям января Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных

Личность полицейского, в виду особенностей его службы, не обнародуется. Майор вспоминает, что массовые беспорядки начались днем 5 января у «Алматы Арена».

«Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: «Пойдемте на акимат». В последующем вся эта группа направилась в сторону акимата. Увидели сотрудников полиции, которые были избиты, в отношении них была применена физическая расправа, форменная одежда разорвана. У них протестующие отобрали каски, бронежилеты и щиты. Они останавливали каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверили, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что сотрудников полиции необходимо было как-то вывезти оттуда», – вспоминает полицейский.

А уже вечером оперативнику пришлось защищать здания ДП, чтобы не дать террористам возможность завладеть оружием.

«Объездными путями еле как доехали до Департамента полиции. Нас проинструктировали. Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но данные лица ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону Департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненых. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь», – отметил майор.

По словам спикера, в ходе боя удалось ликвидировать нападавшего, сидевшего за рулем захваченного у военных КамАЗа. Попытка штурма полиции с помощью тяжелой техники была неоднократной.

«Мы услышали, как снова завелся КамАЗ. И кто-то обратно пытался протаранить наши ворота. Они неоднократно кидали в наше здание «коктейль Молотова». Перед Департаментом растет большое дерево. Одна из бутылок с зажигательной смесью зависла в ветках дерева, не долетела до здания. Человек агрессивный, во-первых, вооруженный полностью, сразу было ясно, что это не мирный митинг. Я был рад, что являюсь сотрудником полиции, что я смог отразить нападение этих террористов. Во благо всего я вместе с коллегами отразил нападение и остался в живых», – заключил полицейский.

Ранее ДП Алматы опубликовал видео полицейских зданий после штурма.

Кроме того, главный полицейский Алматы Канат Таймерденов рассказал о деталях массовых беспорядков в начале января в мегаполисе.

Также участковый инспектор полиции рассказал, как отбил коллегу у бесчинствующей толпы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Безопасность   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
В Алматы установят памятник трагическим событиям января
Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура
Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных
Популярное
1 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
2 Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
3 Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
4 Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
5 15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»
Читайте также
В Алматы установят памятник трагическим событиям января
Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив