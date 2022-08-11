11 Августа 2022 17:15

Игры исламской солидарности: штангист Арли Чонтей завоевал «золото»

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский штангист Арли Чонтей стал победителем Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 253 (114+139) килограмма.

Второе место занял Мансур Алсалим (Саудовская Аравия) - 252 (115+137) килограмма. Замкнул тройку лучших Ади Нугрохо из Индонезии, поднявший 244 (110+134) килограмма.

Ранее отметились наградами на V Играх исламской солидарности борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами. Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали Игр.