Игрок под номером 13 принес победу «Тоболу» в Суперкубке Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане на стадионе «Turkistan Arena», построенном в соответствии с международными требованиями, состоялся финальный матч СУПЕРКУБКА РК по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Матч между столичной «Астаной» и костанайским «Тоболом» оказался очень напряженным. После свистка главного арбитра игры Дениса Измайлова, астанчане сразу же бросились в атаку. Семир Смайлагич после паса Марина Томасова опасно пробил по воротам соперников. После этого костанайцы изменили тактику игры и совершили несколько опасных атак. В одной из таких костанайцы исполнили опасный угловой.













































На 13-й минуте после прострела Серикжана Мужикова мяч в ворота соперников забил Сергей Малый. До конца первого тайма счет остался прежним. Во втором, не менее напряженным тайме астанчане устроили настоящий штурм ворот «Тобола». В одной из очередных атак столичных футболистов Марин Томасов пробил штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Мокину. Столичные футболисты смогли сравнять счет лишь под занавес второго тайма. Все тот же Марин Томасов со штрафного забил гол в ворота костанайцев.

Ничья в основное время - 1:1. В серии пенальти более точными оказались футболисты «Тобола», 5:4 и костанайцы обладатели Суперкубка.

















По завершению игры аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков поздравили и наградили победителей, вручив Суперкубок капитану «Тобола» Азату Нургалиеву.









Напомним, со 2 по 6 марта в духовной столице страны на «Turkistan Arena» состоялись игры за Суперкубок РК по футболу. За главный приз боролись 4 команды: «Астана», «Кайрат», «Шахтер» и «Тобол». В решающем матче победу по пенальти впервые за всю историю клуба одержал костанайский «Тобол». Таким образом, клуб завоевал Суперкубок РК по футболу. На втором месте «Астана», на третьем – «Кайрат» и на четвёртом «Шахтёр». По решению межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса финальная игра прошла с участием зрителей, была заполнена треть стадиона. Зрителей на матч запускали с ПЦР-тестами, организаторы предусмотрели дистанционную рассадку.

Также напомним, что по решению Исполнительного комитета федерации футбола Казахстана, от Туркестанской области в казахстанской премьер-лиге будет играть футбольный клуб «Туран», бывший «Арыс», который занял второе место в первой лиге Казахстана.