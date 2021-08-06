Игрок обманом оформил 14-миллионный кредит на знакомого в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали афериста, оформившего на чужое имя кредит на 14 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Шардаринского РОП обратился с заявлением местный житель, ставший жертвой мошенничества.

Как рассказал мужчина, некий знакомый, воспользовавшись доверием, через банковское приложение оформил на его имя кредит на сумму 14 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску афериста.

На основе собранной информации полицейские Шардаринского РОП в течение двух суток вышли на след мошенника.

Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в Шардаринский РОП.

Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на азартные игры. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.