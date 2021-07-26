Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коронавирус диагностирован у одного из игроков алматинского футбольного клуба «Кайрат». Об этом официально сообщили в пресс-службе клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы четырех игроках «Кайрата», заразившихся вирусом COVID-19. С сожалением сообщаем, что тест, проведенный перед вылетом в Сербию, выявил коронавирус у одного игрока ФК «Кайрат» - вратаря Стаса Покатилова», - говорится на официальной странице клуба в Instagram.
Кроме того, сообщается, что после первого матча с «Црвеной Звездой» с симптомами ОРВИ обратился в медицинскую службу клуба Маки Баньяк. Айбол Абикен и Хосе Канте прибыли в Белград на ответный матч и готовятся в штатном режиме.
Напомним, в ночь с 28 на 29 июля, в 00:30 по столичному времени, в Белграде пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Первая игра двух команд в Алматы завершилась в пользу «Кайрата» - 2:1.
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