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Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом

26 Июля 2021 21:48
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Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коронавирус диагностирован у одного из игроков алматинского футбольного клуба «Кайрат». Об этом официально сообщили в пресс-службе клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы четырех игроках «Кайрата», заразившихся вирусом COVID-19. С сожалением сообщаем, что тест, проведенный перед вылетом в Сербию, выявил коронавирус у одного игрока ФК «Кайрат» - вратаря Стаса Покатилова», - говорится на официальной странице клуба в Instagram.

Кроме того, сообщается, что после первого матча с «Црвеной Звездой» с симптомами ОРВИ обратился в медицинскую службу клуба Маки Баньяк. Айбол Абикен и Хосе Канте прибыли в Белград на ответный матч и готовятся в штатном режиме.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля, в 00:30 по столичному времени, в Белграде пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Первая игра двух команд в Алматы завершилась в пользу «Кайрата» - 2:1.


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#Алматы   #Спорт   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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