Игрок «Астаны» дебютировал на ЧМ-2026 по футболу

Полузащитник столичной «Астаны» и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич попал в стартовый состав национальной команды на матч чемпионата мира-2026 против сборной Канады, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы B проходит в Торонто и стала стартовой для боснийской сборной на турнире.

Выход Башича на поле стал историческим событием для Казахстанской Премьер-Лиги: впервые действующий футболист клуба КПЛ принял участие в матче финальной стадии чемпионата мира, оставаясь игроком казахстанского чемпионата.

24-летний полузащитник выступает за «Астану» с 2025 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Для сборной Боснии и Герцеговины участие в турнире стало одним из ключевых событий в истории команды.

Ранее в первом матче турнира сборная Мексики обыграла ЮАР со счетом 2:0.