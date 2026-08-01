Игры будущего, высокие технологии и фестивали: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ писали о развитии высокотехнологичных проектов в Казахстане, реализации крупных промышленных инициатив. В центре внимания также оказалось проведение «Игр будущего — 2026» в Астане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Report: В Казахстане построят медеплавильный завод, инвестиции составят $1,6 млрд

Азербайджанское информационное агентство Report пишет о строительстве в Казахстане нового медеплавильного завода стоимостью 1,6 млрд долларов.

По информации издания, Правительство Казахстана одобрило инвестиционное соглашение по строительству нового медеплавильного завода в Балхаше. Строительство предприятия начнется в 2027 году. Проект будет реализован компанией Qazaq Smelter.

— В рамках проекта планируется создать около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. На момент запуска предприятия 90% сотрудников будут составлять казахстанские специалисты, включая работников на руководящих должностях. После запуска предприятия производство меди в Казахстане должно увеличиться в 1,5 раза — до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт меди с высокой добавленной стоимостью планируется нарастить с 460 тыс. до 760 тыс. тонн ежегодно, — пишет издание.

Interfax: В Казахстане на курорте Бурабай создадут техногородок для IT-специалистов и бизнеса

Казахстан обсуждает возможность создания в курортной зоне Бурабай технологического городка Network City, который станет площадкой для работы, обучения и развития международного сообщества специалистов в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий, пишет Interfax.

По данным издания, проект обсуждался на встрече премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с основателем международного сообщества Network School, американским ученым и предпринимателем Баладжи Шринивасаном. Концепция предусматривает строительство модульной инфраструктуры, интегрированной в природный ландшафт, которая объединит возможности для работы, обучения и профессионального общения. Проект создаст условия для привлечения IT-специалистов, предпринимателей, исследователей и стартапов со всего мира.

Агентство отмечает, что Network City станет частью стратегии Казахстана по развитию искусственного интеллекта, технологического предпринимательства и человеческого капитала. В дальнейшем опыт создания такого технологического городка планируется масштабировать на Alatau City.

TV BRICS: Казахстан намерен построить во Вьетнаме завод по переработке рисовой шелухи в электроэнергию

Международная медиасеть TV BRICS. сообщает о намерении казахстанской компании реализовать во Вьетнаме проект по строительству предприятия, которое будет перерабатывать рисовую шелуху для производства электроэнергии.

Издание отмечает, что проект предусматривает внедрение современных технологий переработки биомассы и направлен на эффективное использование сельскохозяйственных отходов. Инициатива станет примером расширения экономического сотрудничества между Казахстаном и странами Юго-Восточной Азии.

Kyodo News: В Астане стартовали «Игры будущего — 2026»

Японское информационное агентство Kyodo News пишет об официальном открытии международного турнира «Игры будущего — 2026» в Астане.

По информации издания, соревнования объединили более 800 участников из свыше 50 стран. В течение 12 дней спортсмены будут состязаться в восьми дисциплинах, сочетающих традиционный спорт и киберспорт. Общий призовой фонд соревнований превышает 4 млн долларов США.

Kyodo News отмечает, что помимо спортивной программы в рамках Игр проходит международный форум Phygital Sport Summit 2026, посвященный вопросам развития искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий в спорте.

Euronews: Как фестивали превращают Казахстан в креативный хаб Центральной Азии

Европейский телеканал Euronews опубликовал материал о том, как культурные фестивали способствуют развитию туризма и креативной индустрии Казахстана. Издание отмечает, что масштабные мероприятия все чаще проходят не только в крупных городах, но и в живописных природных локациях, привлекая путешественников со всего мира.

В публикации рассказывается о фестивалях, посвященных кочевой культуре, гастрономии, музыке и спорту. В числе наиболее ярких примеров названы международный фестиваль парапланеризма в области Жетысу, Altai Fest в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области и фестиваль Ak Maya в Мангистауской области, знакомящий гостей с традициями региона.

По мнению авторов материала, сочетание природного богатства, культурного наследия и современных фестивальных форматов позволяет Казахстану укреплять позиции одного из наиболее перспективных центров событийного туризма и креативной индустрии в Центральной Азии.

ООН: В Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены объекты в Казахстане

По итогам сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Пусане (Республика Корея), в Список всемирного наследия внесены 25 новых объектов, в том числе объекты в Казахстане, сообщает ООН.

По данным издания, Казахстан представлен в Списке скальными мечетями и связанными с ними священными местами, расположенными на полуострове Мангистау. Объект включает пять высеченных в скалах священных комплексов и прилегающие к ним обширные погребальные территории. Их история связана с суфийскими наставниками, жившими в период с XII по XVIII век.

The Sun: Казахстанские болельщики оставили тысячи комментариев под публикацией «Челси» о голе Дастана Сатпаева

Британское издание The Sun сообщает, что казахстанские болельщики активно поддержали нападающего Дастана Сатпаева после его гола в предсезонном матче лондонского «Челси» против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс».

По информации издания, видеозапись забитого мяча, опубликованная «Челси» в социальных сетях, собрала более миллиона отметок «нравится» и сотни тысяч комментариев, многие из которых оставили пользователи из Казахстана. Болельщики поздравляли футболиста с успешным дебютом и желали ему закрепиться в составе английского клуба.

Также отмечается, что Дастан Сатпаев считается одним из самых перспективных молодых футболистов Казахстана. Он дебютировал за национальную сборную в 16-летнем возрасте и продолжает борьбу за место в основном составе «Челси».

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о масштабных инфраструктурных проектах Казахстана, развитии транспортно-логистического потенциала на Каспии, цифровизации экономики и космической отрасли.