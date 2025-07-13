Ига Швёнтек стала победительницей Уимблдона-2025

Швёнтек добилась уверенной победы в двух сетах — 6:0, 6:0 — и стала победительницей турнира. За победу Ига заработала 3 510 000 евро. Также она получит 2000 рейтинговых очков.

Ранее по ходу турнира Ига Швентек также победила Полину Кудерметову (64-е место) — 7:5, 6:1, Кэти Макнэлли (208-е место) — 5:7, 6:2, 6:1, Даниэль Коллинз (54-е место) — 6:2, 6:3, Клару Таусон (22-е место) — 6:4, 6:1, Людмилу Самсонову (19-е место) — 6:2, 7:5 и Белинду Бенчич (35-е место) — 6:2, 6:0.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского турнира.