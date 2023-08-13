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    19:11, 12 Август 2023 | GMT +6

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Сирии: погибли 20 солдат

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    Фото: senivpetro/Freepik
    АММАН.КАЗИНФОРМ - Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за засаду на востоке Сирии, в результате которой погибли по меньшей мере 20 солдат правительственной армии. ИГ предупредило, что такие атаки будут продолжаться, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

    «Спящие ячейки» ИГ по-прежнему совершают смертоносные атаки, несмотря на свое поражение в Сирии в 2019 году. Когда-то группировка контролировала значительную часть Сирии и Ирака, где в 2014 году она провозгласила так называемый «халифат».

    В заявлении, опубликованном в пятницу вечером сообщается, что боевики ИГ устроили засаду на два армейских грузовика в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, используя различные виды оружия. ИГ заявило, что 40 военнослужащих сирийской армии были убиты и 10 ранены.

    По сообщениям сирийской оппозиции, в результате нападения в четверг вечером на автобус с солдатами недалеко от города Маядин пострадали по меньшей мере 20 солдат. Правительственные СМИ сообщили, что несколько солдат были убиты и ранены.

    В результате нападения погибли 23 правительственных военнослужащих и более 10 получили ранения, сообщил в пятницу военный обозреватель «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

    «Обсерватория» назвала эту атаку самым смертоносным нападением ИГ в этом году.

    «Пусть весь мир знает, что верность нашим лидерам подтверждается делами, а не словами», — заявило ИГ, пообещав, что их борьба будет продолжаться «до Судного дня».

    На прошлой неделе ИГ объявило о гибели в Сирии своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши, возглавлявшего экстремистскую организацию с ноября прошлого года, и назвало его преемника.


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