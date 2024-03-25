«Исламское государство» (запрещенная в РК организация) по-прежнему представляет угрозу в Ираке, и работа возглавляемой США военной коалиции с Ираком по полному разгрому группировки не завершена. Об этом заявила посол США в Ираке Алина Романовски, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на агентство Reuters.

Высокопоставленные иракские политики, в том числе премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани, неоднократно заявляли, что ИГ больше не представляет угрозы в Ираке и причины для присутствия международной коалиции в государстве закончились. В начале этого года М.ас-Судани заявил, что Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране.

Международная коалиция — возглавляемая США международная коалиция против ИГ, которая действует в Ираке и Сирии с 2014 года в рамках военной операции «Непоколебимая решимость».

— Мы оба считаем, что ИГИЛ (Исламское государство - запрещенная в РК организация ) по-прежнему представляет здесь угрозу, значительно уменьшенную, но, тем не менее, наша работа, по сути, еще не завершена, и мы хотим гарантировать, что иракские силы смогут обеспечить окончательный разгром ИГИЛ, — заявила Романовский в посольстве в США в Багдаде.

Заявление американского посла прозвучало после того, как «ИГИЛ-К», афганское отделение ИГ, взяло на себя ответственность за пятничный теракт под Москвой, в результате которого погибли 137 человек.

— Это событие напоминает нам, что ИГИЛ — это общий враг-террорист, которого необходимо победить повсюду. Вот почему Соединенные Штаты и Ирак разделяют приверженность обеспечению окончательного разгрома ИГИЛ, в том числе путем совместной работы над формированием будущего прочного двустороннего партнерства США и Ирака в области безопасности, — добавила Романовски.

Неделей ранее по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва террориста-смертника, устроенного «ИГИЛ-К» в Афганистане, а в январе группировка взяла на себя ответственность за взрыв террориста-смертника в Иране.

Премьер-министр Ирака должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 15 апреля, чтобы обсудить будущее международной коалиции, а также финансовые реформы в Ираке и стремление США отучить Ирак — редкого союзника как Вашингтона, так и Тегерана — от иранской власти и газа.