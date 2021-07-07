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    12:06, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Идет тенденция к ухудшению - санврач об эпидситуации в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Асхат Чарапиев рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По оценке эпидемиологической матрицы, город Текели находится в «красной» зоне. Остальные же города и районы находятся в «зеленой» зоне.

    По данным спикера, всего с марта 2020 года зарегистрировано 27 877 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 568 случая. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели остается на одном уровне 0,1%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,9%, Ескельдинском - 0,4%, Жамбылском – 0,3%, Илийском – 0,4%, Карасайском – 0,5%, Каратальском - 0,7%, Райымбекском - 0,2% , Сарканском -0,3%, Талгарском – 0,4%, Кегенском – 0,2% районах и в городах Талдыкорган -0,2% и Текели - 0,2%.

    За последние сутки зарегистрировано 49 случаев коронавируса, темп прироста – 0,2%, из них 40 симптомных и 9 бессимптомных случаев. Из 49 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет – 5.

    Сообщается, что вакцину первого компонента в области получили – 396 622 человек, второго – 227 445.

    «Важно отметить, что по данным ВОЗ применяемые в Казахстане вакцины, эффективны в отношении индийского, британского, южноафриканского и бразильского штамма коронавирусной инфекции», - добавил Асхат Чарапиев.

    Напомним, главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантине. Согласно документу, с 7 июля в области усилены карантинные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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