Идет спад четвертой волны коронавируса - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что эпидситуация в городе стабилизировалась с устойчивым снижением суточного прироста с 1,0% до 0,6%, однако в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в красной зоне.

«С 25 августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со спадом четвертой волны эпидемии (обусловленной «индийским» вариантом COVID-19) – зарегистрировано снижение случаев заболевания среди жителей города с 1 605 на 25 августа до 976 на 8 сентября. Данное снижение связано с формированием на сегодня 46% иммунной прослойки населения Алматы», - сказал Бекшин.

По его словам, в настоящее время ежедневно прививаются против КВИ порядка чуть больше 3-4 тысяч человек, что значительно меньше, когда месяц назад прививались порядка 10-12 тысяч человек в день. На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил 45% (899 784 человек), вторым компонентом – 39% (779 870 человек), что сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 900-1000 случаев в сутки.

«Перед нами стоит общая задача как можно скорее достичь количества вакцинированных до 75% и выше», - добавил он.