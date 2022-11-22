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Идет резкий рост заболеваемости COVID-19 в мире – глава Минздрава РК

22 Ноября 2022, 12:50
Идет резкий рост заболеваемости COVID-19 в мире – глава Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният объяснила, почему казахстанцам нужно ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ревакцинацию проводить нужно. Дело в том, что сейчас во всем мире идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно в соседних странах: в Китае, Азербайджане, Израиле и в нескольких других странах идет резкий рост заболеваемости. Мы информируем население, что необходима ревакцинация», - сказала Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства РК.

Она отметила, что вакцины для этого в стране имеются. Перед вакцинацией проводятся профилактические осмотры пациента. Прививочная кампания осуществляется в поликлиниках.

Ранее сообщалось, что в Казахстане есть 500 тысяч доз вакцин от коронавируса - QazVac и Sinopharm. Также ожидается поступление гуманитарной помощи – вакцины Pfizer. За последние сутки в стране заболели коронавирусом 56 человек.


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