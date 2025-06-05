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    11:26, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Идет прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT – 2025»

    В преддверии Дня работников средств массовой информации партия «AMANAT» объявляет о начале ежегодного республиканского конкурса среди журналистов, передает агентство Kazinform. 

    Идет прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT – 2025»
    Фото: Amanat

    Открытый конкурс, направленный на повышение потенциала представителей средств массовой информации, охватывает такие ключевые темы, как: реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, «Еңбек адамы», «Год рабочих профессий», «Taza Qazaqstan», роль молодежи в обществе и другие.

    «Медиа-премия AMANAT» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ.

    Также будут представлены премии «Алаш аманаты», «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

    Заявки принимаются с 23 мая по 17 июня включительно. Торжественное награждение пройдет в преддверии Дня работников средств массовой информации в конце июня текущего года. Победители будут награждены медиа-премией «AMANAT», статуэткой и денежными призами.

    Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.

    Номинации:

    1) «Лучший материал о проводимых в стране реформах»

    2) «Лучший материал о человеке труда»

    3) «Лучший материал о молодежи»

    4) «Лучший материал о регионе»

    5) «Лучший материал о деятельности партии»

    6) «Taza Qazaqstan» – лучший материал об экологии и охране окружающей среды

    7) «Лучший материал, посвящённый 30-летию Конституции РК»

    Специальные премии:

    1) Премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова

    2) Премия «Алаш аманаты»

    3) Премия «За активную гражданскую позицию»

    Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz.

    Тел.: 8-7172-70 76 25, 8-7172-707-628

    Звонки принимаются в рабочие дни, с 09:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:30.

    Эл. адрес: media_premiya@amanatpartiasy.kz

    ПОЛОЖЕНИЕ.docx, Форма заявки.docx можно скачать. 

    Напомним, в прошлом году обладательницей специальной премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова стала ведущая телеканала Jibek Joly Айгуль Мукей. 

    Теги:
    AMANAT СМИ Конкурс Журналист Премия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
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