Ведущая телеканала Jibek Joly стала лауреатом медиа премии партии «AMANAT»

Ведущая телеканала Jibek Joly Айгуль Мукей удостилась медиа премии партии «AMANAT» — республиканского конкурса среди журналистов. Церемония вручения прошла сегодня, в преддверии Дня работников средств массовой информации, в Астане. Награды журналистам вручил Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, передает Kazinform.

Партия «AMANAT» проводит республиканский конкурс среди журналистов уже 15-й год подряд. В этом году на конкурс поступило около 1500 работ от порядка 200 человек. Подавляющее большинство из них приходится на региональные СМИ. Как отметили в пресс-службе партии, в этом году около 30% всех работ поступило в номинации «Лучший материал о борьбе с паводками «Біз біргеміз».

Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил лауреатов премии и всех представителей средств массовой информации с предстоящим профессиональным праздником.

Фото: Али Галым, Асылхан Сейдахмет

— Журналисты — это золотой мост между государством и обществом. Вы играете ключевую роль в информировании граждан о курсе развития страны, важных государственных реформах и изменениях в жизни общества. Как сказал Президент, только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. На днях был подписан разработанный по его поручению Закон «О масс-медиа». Он усиливает защиту прав журналистов и дает новые возможности для развития казахстанской медиасферы», — сказал он.

В этом году определены 12 победителей в 10 номинациях.

В ходе торжественной церемонии специальной премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова удостоилась телеведущая Айгуль Мукей.

Айгуль Мукей — тележурналист и ведущая информационно-аналитической программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly/Silk Way, входящем в структуру Телерадиокомплекса Президента РК. Помимо новостной деятельности, Айгуль Мукей является автором и ведущей проекта «Өзгер», направленного на преображение участников в различных аспектах жизни. Благодаря своей профессиональной карьере и многолетнему опыту в сфере медиа, Айгуль Мукей зарекомендовала себя как один из ведущих голосов казахстанского телевидения.

Фото: Али Галым, Асылхан Сейдахмет

В своей речи на церемонии вручения «Медиа-премия Amanat — 2024» она отдельно поблагодарила ТРК Президента РК за предоставленную возможность для новой творческой реализации и отметила, что ее учителем был сам Камал Смаилов, именем которого в том числе и названа специальная премия «Телевизия үздігі».

Также решением конкурсной комиссии победителями «МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT» в этом году стали:

в номинации «Лучший материал о проводимых в стране реформах» — руководитель и ведущая программы «Апта» на телеканале «Qazaqstan» Жайна Сламбек;

в номинации «Лучший материал об «Адал азамат» — автор и ведущая программы „Арнайы жоба“ на телеканале «24 KZ» Айганым Достанбай;

в номинации «Лучший материал о молодежи» — журналист-редактор сайта «Aikyn.kz» Алтынбек Мерсадык;

в номинации «Лучший материал о регионе» — заместитель директора-главный редактор газеты «Индустриальная Караганда» Оксана Мягких и журналист телеканала «Jetisý» Молдир Сапарова;

в номинации «Лучший материал о деятельности партии «AMANAT» — журналист газеты «Литер» Миргуль Джилкишинова;

в номинации «Лучший материал о движении Алаш» — шеф-редактор отдела тематических программ телеканала «Caspian News» Айдос Карабала;

в номинации «Лучший материал о борьбе с паводками «Біз біргеміз» — редактор информационно-аналитической службы «Қазақ радиолары» Азамат Тлепови собственный корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» в Атырауской области Жолдасбек Шопегул.

Обладателями специальных премий стали:

премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова — журналист и телеведущая Айгуль Мукей;

премии за активную гражданскую позицию — редактор и ведущая телеканала «Mangystau» Шынар Жумасат;

премии «Ғылым әлемі» — «Мир науки» имени Каныша Сатпаева — специальный корреспондент телеканала «Qazaqstan» Азамат Нугыманов.