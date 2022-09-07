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    20:51, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Идет эвакуация людей с Кок-Тобе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более ста сотрудников полиции Алматы участвуют в ликвидации пожара на Кок-Тобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В обеспечении правопорядка на месте тушения пожара сухостоя задействованы патрульные полицейские, участковые инспекторы полиции, бойцы СОБР.

    «В приоритетные задачи наших сотрудников входит эвакуация работников, посетителей парка «Кок-Тобе» и объектов общепита. Кроме того, экипажами патрульной полиции обеспечен беспрепятственный проезд пожарной технику к месту возгорания, а также осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние «, - доложил с места борьбы со стихией начальник управления полиции Медеуского района полковник полиции Даурен Утебаев.




    Кадр из видео


    Теги:
    Пожар Алматы Видео МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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