Идентификация авто с иностранными номерами затрудняет ход расследований - ДП Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауском департаменте полиции отреагировали на поручение президента по зарегистрированным за рубежом автомобилям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как автолюбитель и законопослушный гражданин считаю решение Президента справедливым для всех граждан Казахстана. Регистрация всех машин в течение одного года будет производиться поэтапно, дается время, чтобы наши граждане заплатили госпошлину, утилизационный сбор и налоги. Поручение от Президента поступило сегодня, поэтому алгоритм действий от Министерства внутренних дел РК пока до нас не дошел. В любом случае, это справедливое решение», - говорит руководитель пресс-службы департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

По словам исполняющего обязанности начальника управления административной полиции Мырзали Отегали, в регионе машин с иностранными номерами насчитывается около 10 тысяч. Сумма оплаты у всех будет разной в зависимости от года выпуска и мощности двигателя. Но самое главное – иностранная автомашина должна соответствовать стандарту Евро-5. Это означает, что машина должна быть как минимум 2014 года.

«Здесь, в первую очередь, речь идет о безопасности граждан. Машина без регистрации способна сделать что угодно. В 2019 году с участием таких авто произошло 46 ДТП, в результате которых погибли 12 человек и 61 получили травмы. Зарегистрировано более 13 тысяч правонарушений. Один водитель на машине с иностранными номерами совершил 65 правонарушений на общую сумму 800 тысяч тенге. Недавно совершено ограбление автозаправочной станции. Преступники передвигались на автомашине «Lada 21101», состоящей на иностранном учете. Именно отсутствие абсолютной идентификации автомобилей с иностранными номерами существенно затруднило ход расследования. Однако с помощью камер видеонаблюдения оперативникам удалось выйти на след и задержать разбойников в течение суток», - говорит Мырзагали Отегали.