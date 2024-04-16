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    18:56, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ибрагим Магомадов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Бишкеке

    Ибрагим Магомадов
    Фото: UWW

    Казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.

    В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счетом 4-3.

    В 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов.

    Для Казахстана награда Магомадова стала второй за день. Ранее «золото» завоевал Ержет Жарылкасын (до 63 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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