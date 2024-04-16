18:56, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Ибрагим Магомадов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.
В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счетом 4-3.
В 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов.
Для Казахстана награда Магомадова стала второй за день. Ранее «золото» завоевал Ержет Жарылкасын (до 63 килограммов).