Ибрагим Магомадов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Бишкеке

Казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.

В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счетом 4-3.

В 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов.

Для Казахстана награда Магомадова стала второй за день. Ранее «золото» завоевал Ержет Жарылкасын (до 63 килограммов).