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    18:12, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ержет Жарылкасын стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

    Ержет Жарлыкасын, борьба
    Фото: UWW

    Ержет Жарылкасын, выступающий за команду Казахстана по греко-римской борьбе, завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов. В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6-6.

    Также сегодня за золотую медаль будет бороться Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) выступит в схватке за третье место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Медаль Центральная Азия Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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