Ержет Жарылкасын стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Ержет Жарылкасын, выступающий за команду Казахстана по греко-римской борьбе, завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов. В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6-6.

Также сегодня за золотую медаль будет бороться Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) выступит в схватке за третье место.