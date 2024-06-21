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    17:00, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Из-за проливных дождей на юге Китая погибли 38 человек

    В результате проливных дождей на юге Китая погибли 38 человек
    Фото: Центральное телевидение Китая

    Из-за проливных дождей, обрушившихся на уезд Пинъюань городского округа Мэйчжоу южнокитайской провинции Гуандун, погибли 38 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В результате стихийного бедствия в уезде Пинъюань провинции Гуандун на юге Китая обрушено свыше 2,2 тыс. домов, серьезно повреждено 3,2 тыс. домов.

    Повреждено 111 мостов и 107 базовых станций связи, выведены из строя 450 объектов электроснабжения, разрушено 193 километра водопровода, затоплено 86 электростанций. Пострадало 6759 га посевов и 452 га аквакультуры, прямой экономический ущерб оценивается примерно в 5,85 млрд юаней.

    В результате проливных дождей на юге Китая погибли 38 человек
    Фото: Центральное телевидение Китая

    В целом от стихии пострадали около 55 тысяч жителей уезда Пинъюань.

    Проливные дожди в южных регионах Китая идут с 16 июня.

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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