I Каспийский экономический форум проходит в Туркменистане

ТУРКМЕНБАШИ. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ - КАЗИНФОРМ – Сегодня в конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», расположенной в 12 километрах от города Туркменбаши, с участием президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начала работу Международная конференция «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Повестка дня конференции, являющейся главным мероприятием Первого Каспийского экономического форума, включает актуальные вопросы, касающиеся активизации плодотворного взаимодействия прибрежных стран и всех заинтересованных зарубежных партнёров. Приветствуя собравшихся, президент Туркменистана поблагодарил всех отклик на приглашение принять участие в работе Первого Каспийского экономического форума. Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность всем прикаспийским странам за поддержку инициативы туркменской стороны о созыве Первого Каспийского экономического форума, а также за активное участие в его подготовке.

По его словам, пройден действительно большой путь, достигнуты важнейшие договорённости в политико-дипломатической сфере, сформирована широкая, содержательная правовая база сотрудничества. Итогом этой работы стало подписание в прошлом году в Актау Президентами пяти государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – документа, открывающего огромные перспективы для партнёрства. За прошедшие годы подписан также солидный пакет пятисторонних соглашений по конкретным направлениям деятельности на Каспии, сказал туркменский лидер.