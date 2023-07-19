Хватит ли риса Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области СПК «Солтүстік» заключила меморандум на приобретение четырех вагонов риса. Таким образом местные власти рассчитывают закупить необходимые объемы продукта и не допустить роста цены, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что сейчас риса в регионе достаточно.

«Не первый год работаем с ТОО «РахатОпт». Компанию профинансировали на закуп нового урожая риса от производителей Кызылординской области. Выдан заем на закуп и поставку в розничную сеть по сниженным ценам. Рис на полках – по 335 тенге, тогда как коммерческая цена 572 тенге за килограмм. Сейчас наблюдается повышение коммерческой цены на рис», - проинформировал руководитель управления Дархан Амрин.

Поскольку рис входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, его закупают в стабфонд. На 2023-2024 годы приобретали 204 тонны риса. Сейчас на складах имеются 89 тонн. В том числе 19 тонн для семи точек стабфонда и 70 тонн - для крупных супермаркетов. В точках стабфонда рис реализуют по 300 тенге за килограмм, в торговых сетях – по 335 тенге.

«В июне мы выезжали в Кызылординскую область. Там заключили меморандум с местной компанией-производителем на приобретение четырех вагонов, или 272 тонн риса. Предприятие выращивает, перерабатывает и реализует рис. То есть посредничество сразу же исключено. Договор уже заключили и оплатили полностью 136 тонн риса по цене 412 тенге за килограмм», - прокомментировал Председатель Правления АО «СПК «Солтүстік» Жаксылык Есдаулетов.

Приобретаемых объемов риса хватит, чтобы закрыть потребность региона в этом продукте. По нормам потребления она составляет 336 тонн в год (от 3-х месячной потребности городского населения).

Ранее сообщалось, что за январь–май в Казахстане произвели 72,1 тыс. тонн обрушенного или расколотого риса, что на 19% меньше, чем годом ранее. Более 90% всего производства в региональном разрезе приходится на Кызылординскую область: 65,2 тыс. тонн. При этом годовое сокращение составило 21,3%. Рис производят в Алматинской, Туркестанской и области Жетысу: 4,7 тыс., 2 тыс. и 138 тонн, соответственно.