Хватит ли мощностей для хранения прогнозируемого урожая зерновых в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - сказал Ербол Карашукеев.

Вместе с тем, министр отметил, что акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приемку нового урожая.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире, а также снижением производства зерновых в ряде стран, перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности», - подчеркнул Ербол Карашукеев.