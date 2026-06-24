Хватает ли декретных выплат: сколько тратят казахстанские мамы на ребенка

Подгузники, детское питание, одежда, лекарства и визиты к врачам — с такими расходами ежедневно сталкиваются мамы, находящиеся в декретном отпуске. Во сколько может обходиться содержание ребенка и хватает ли на это пособие от государства, подсчитала корреспондент Kazinform.

Одной из самых заметных статей расходов остаются подгузники. В зависимости от бренда и размера упаковки их стоимость составляет от 6 до 9 тысяч тенге.

Детское питание также требует существенных затрат: фруктовые и овощные пюре стоят от 335 до 1 200 тенге за упаковку, а молочные смеси весом 800 граммов — от 11,4 тысячи до 24,4 тысячи тенге.

Коляску для ребенка можно приобрести от 30 тысяч тенге, однако стоимость отдельных моделей достигает нескольких сотен тысяч тенге.

Также базовые расходы связаны с одеждой. Расскажем на примере летнего гардероба. Легкие детские брюки можно приобрести от 2,5 тысячи тенге, футболки — от 2 тысяч тенге, шорты — в среднем за 3 тысячи тенге, комплект носков — от 2,3 тысячи тенге, а платье — от 3 тысяч тенге. При этом одежду детям приходится обновлять регулярно по мере роста. В среднем на обновление гардероба именно летом можно закладывать от 5-15 тысяч тенге в месяц.

Помимо этого, родители нередко тратят деньги на лекарства, массаж, консультации специалистов и посещение частных клиник.

Одна из мам рассказала корреспонденту, что во время декретного отпуска получала пособие в размере 179 тысяч тенге, однако этих средств все равно не хватало на все необходимые расходы.

В то же время, мама восьмимесячного ребенка Зарина сообщила, что получает пособие в размере 125 тысяч тенге. По ее словам, пачки подгузников стоимостью около 6,5 тысячи тенге хватает примерно на 10 дней.

— Прикорм я в основном готовлю самостоятельно из овощей, поскольку считаю такой вариант более полезным и экономичным. Дополнительные молочные смеси ребенку не требуются, так как он находится на грудном вскармливании, — отметила она.

По словам еще одной мамы, размер ее пособия составляет 214 тысяч тенге. Дополнительно семья получает 69 тысяч тенге в качестве выплаты многодетным.

— В целом этих денег хватает на основные потребности ребенка — питание, подгузники и одежду, — рассказала собеседница.

По примерным подсчетам, базовые ежемесячные расходы на ребенка в Казахстане составляют от 40 до 60 тысяч тенге при грудном вскармливании. Если малыш находится на искусственном вскармливании, затраты могут увеличиться до 75-150 тысяч тенге в месяц в зависимости от марки молочной смеси и объема потребления. Это без учета расходов на лекарства, медицинские услуги, массаж, игрушки и другие дополнительные потребности.

Таким образом, даже без учета расходов на жилье, коммунальные услуги и питание взрослых членов семьи значительная часть декретных выплат уходит на базовые потребности ребенка.

В Казахстане семьи с детьми могут рассчитывать на несколько видов выплат. Так, пособие при рождении ребенка выплачивается единовременно всем женщинам независимо от того, работали они до декрета или нет.

В 2026 году размер выплаты составляет 38 МРП (164 350 тенге) на первого, второго и третьего ребенка и 63 МРП (272 475 тенге) на четвертого и последующих детей.

Кроме того, неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, получают ежемесячное пособие. В 2026 году его размер составляет: на первого ребенка — 24 912 тенге; на второго ребенка — 29 453 тенге; на третьего ребенка — 33 951 тенге; на четвертого и последующих детей — 38 493 тенге.

Работающим родителям также назначаются социальные выплаты по беременности и родам, а ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Их размер зависит от дохода, с которого производились социальные отчисления.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о том, что работающих матерей, в том числе подрабатывающих курьерами, планируют лишать социальных выплат.