Хуситы заявили об ударе по военной цели в Эйлате

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистической ракетой по военной цели в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Вооруженные силы Йемена нанесли удар баллистической ракетой «Палестина» по военной цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины, - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как следует из заявления Сариа, баллистическая ракета «Палестина» была использована хуситами впервые, ее характеристики неизвестны. Представитель поддерживаемой Ираном группировки утверждает, что ракета достигла своей цели.

В понедельник Армия обороны Израиля заявила о перехвате ракеты в небе над Красным морем. Как сообщила армейская пресс-служба, перехват осуществлялся с использованием противоракетной системы «Хец». Из-за ракетной угрозы в районе Эйлата впервые с 27 мая объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут совершать атаки на территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.