Хуситы не пустили в Йемен самолет ООН

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не позволили самолету ООН приземлиться в аэропорту провинции Мариб на востоке Йемена, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, это уже второй случай, когда хуситы не дали самолету всемирной организации разрешение на посадку в провинции Мариб, часть которой контролируется мятежниками.

Ранее сообщалось, что хуситы дали сотрудникам ООН из числа граждан США и подданных Великобритании месяц, чтобы покинуть районы Йемена, находящиеся под контролем «Ансар Аллах».

На фоне конфликта между Израилем и Палестиной йеменские хуситы перекрыли главный торговый маршрут между Европой и Азией, и пока ничто — ни американские ракеты, ни британские фрегаты — не помогает снять блокаду морского пути, на который приходится около 15% всей мировой торговли. Судовладельцы отправляют контейнеровозы, балкеры и танкеры длинным путем в обход Африки.

Издание Thе New York Times опубликовал карту влияния атак йеменской «Ансаруллы» на движение кораблей в Красном море.

Фото: Thе New York Times

Как видно на иллюстрации, зеленым цветом отмечено движение судов до атак. Фиолетовым - движение судов после атак хуситов.

Авиация и боевые корабли США и Великобритании неделю назад начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море, выражая солидарность с народом Палестины.

Ранее мы писали о том, кто такие хуситы, и почему они нападают на суда, направляющиеся в Израиль.