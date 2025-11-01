РУ
    06:51, 01 Ноябрь 2025

    Хуситы намерены судить сотрудников ООН за предполагаемые связи с Израилем

    В Йемене задержанные сотрудники местной миссии ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к авиаудару Израиля в августе 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Йеменские хуситы освободили пятерых задержанных сотрудников ООН
    Фото: Anadolu

    Об этом агентству сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Абдель Вахид Абу Рас.

    — Действия, предпринятые службами безопасности, осуществлялись под полным судебным контролем. Прокуратура была поставлена в известность о каждом предпринятом шаге, — заявил он.

    По его словам, можно быть уверенным, что этот процесс движется к финалу, который наступит после судебных разбирательств и вынесения судебных решений.

    Ранее мы сообщали, что 18 октября йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в двух районах йеменской столицы. Повстанцы конфисковали все коммуникационное оборудование из объекта, включая телефоны, серверы и компьютеры.

    Хуситы неоднократно заявляли без каких-либо доказательств, что задержанные сотрудники ООН и лица, работающие с другими международными организациями и иностранными посольствами, являются шпионами. ООН категорически отвергала эти обвинения.

