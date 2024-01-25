РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Хуситы атаковали два американских судна, перевозившие груз для Пентагона

    Атаки хуситов в Красном море
    Фото: U.S. Navy USS Mason/israelinfo.co.il

    Два судна под американским флагом, перевозившие груз для Министерства обороны США и Госдепартамента, в среду подверглись атаке со стороны хуситов, сообщили источники в Пентагоне, уточнив, что при этом ВМС США перехватили часть ракет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Голос Америки.

    Атаки на контейнеровозы Maersk Detroit и Maersk Chesapeake дополнительно увеличивают риски для судоходства через жизненно важный Баб-эль-Мандебский пролив. США и Великобритания осуществили несколько серий авиаударов, стремясь остановить атаки.

    Тем временем, Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, предупредил, что его поставки пострадали от продолжающихся атак хуситов в связи с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

    Датская транспортная компания Maersk в заявлении для Associated Press идентифицировала два своих судна, пострадавших от атак, как контейнеровозы под флагом США Maersk Detroit и Maersk Chesapeake. Компания сообщила, что в это время суда сопровождались кораблями американских ВМС.

    - Во время перехода оба судна сообщили о взрывах поблизости, а сопровождающие их силы ВМС США также перехватили несколько снарядов, — сказали в Maersk. - Экипажи, суда и груз в безопасности и не пострадали. ВМС США развернули оба судна и сопровождают их обратно в Аденский залив.

    Maersk сообщила, что оба судна перевозили груз, принадлежащий Министерству обороны и Госдепартаменту, а также другим государственным агентствам, что означает, что они «пользуются защитой ВМС США при проходе через пролив».

    Суда эксплуатировались компанией Maersk Line, американским филиалом Maersk, которая приостанавливает переходы в регионе до дальнейшего уведомления, сообщила компания.

    Центральное командование Вооруженных Сил США в своем заявлении обвинило хуситов в атаке, заявив, что они выпустили три противокорабельные баллистические ракеты.

    - Одна ракета упала в море, — говорится в заявлении. - Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты USS Gravely, эсминцем класса «Арли Берк», вооруженным управляемым ракетным оружием.

    Авиация и боевые корабли США и Великобритании неделю назад начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море, выражая солидарность с народом Палестины.

    Ранее мы писали о том, кто такие хуситы, и почему они нападают на суда, направляющиеся в Израиль.

    Теги:
    Америка Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США Йемен
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!