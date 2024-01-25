Хуситы атаковали два американских судна, перевозившие груз для Пентагона

Два судна под американским флагом, перевозившие груз для Министерства обороны США и Госдепартамента, в среду подверглись атаке со стороны хуситов, сообщили источники в Пентагоне, уточнив, что при этом ВМС США перехватили часть ракет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Голос Америки.

Атаки на контейнеровозы Maersk Detroit и Maersk Chesapeake дополнительно увеличивают риски для судоходства через жизненно важный Баб-эль-Мандебский пролив. США и Великобритания осуществили несколько серий авиаударов, стремясь остановить атаки.

Тем временем, Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, предупредил, что его поставки пострадали от продолжающихся атак хуситов в связи с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Датская транспортная компания Maersk в заявлении для Associated Press идентифицировала два своих судна, пострадавших от атак, как контейнеровозы под флагом США Maersk Detroit и Maersk Chesapeake. Компания сообщила, что в это время суда сопровождались кораблями американских ВМС.

- Во время перехода оба судна сообщили о взрывах поблизости, а сопровождающие их силы ВМС США также перехватили несколько снарядов, — сказали в Maersk. - Экипажи, суда и груз в безопасности и не пострадали. ВМС США развернули оба судна и сопровождают их обратно в Аденский залив.

Maersk сообщила, что оба судна перевозили груз, принадлежащий Министерству обороны и Госдепартаменту, а также другим государственным агентствам, что означает, что они «пользуются защитой ВМС США при проходе через пролив».

Суда эксплуатировались компанией Maersk Line, американским филиалом Maersk, которая приостанавливает переходы в регионе до дальнейшего уведомления, сообщила компания.

Центральное командование Вооруженных Сил США в своем заявлении обвинило хуситов в атаке, заявив, что они выпустили три противокорабельные баллистические ракеты.

- Одна ракета упала в море, — говорится в заявлении. - Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты USS Gravely, эсминцем класса «Арли Берк», вооруженным управляемым ракетным оружием.

Авиация и боевые корабли США и Великобритании неделю назад начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море, выражая солидарность с народом Палестины.

Ранее мы писали о том, кто такие хуситы, и почему они нападают на суда, направляющиеся в Израиль.