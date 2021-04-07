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    15:11, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Хулиган умышленно сломал качели в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летний алматинец, находясь на детской площадке, умышленно сломал металлическую трубку от качелей и унес ее с собой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что свои действия хулиган выложил в сеть. Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

    «Сотрудники нашего подразделения сразу же установили личность правонарушителя – гражданин А., 2002 года рождения. В настоящее время собран материал административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст.505 КРКобАП», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

    Нарушитель правопорядка, между тем, признал свою вину и поспешил заверить, что раскаивается в содеянном.

    «За содеянное извиняюсь. Данное видео выложили в Instagram, дальше оно распространилось по другим пабликам. От закона не ухожу, признаю свою вину. Сглупил. Я думаю, поймете и простите», – заявил он.


    Теги:
    Общество Алматы Правоохранительные органы
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