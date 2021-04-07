Хулиган умышленно сломал качели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летний алматинец, находясь на детской площадке, умышленно сломал металлическую трубку от качелей и унес ее с собой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что свои действия хулиган выложил в сеть. Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

«Сотрудники нашего подразделения сразу же установили личность правонарушителя – гражданин А., 2002 года рождения. В настоящее время собран материал административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст.505 КРКобАП», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Нарушитель правопорядка, между тем, признал свою вину и поспешил заверить, что раскаивается в содеянном.

«За содеянное извиняюсь. Данное видео выложили в Instagram, дальше оно распространилось по другим пабликам. От закона не ухожу, признаю свою вину. Сглупил. Я думаю, поймете и простите», – заявил он.