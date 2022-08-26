26 Августа 2022 17:01

Худшие регионы и медорганизации по жалобам населения назвала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният раскритиковала работу регионов и медицинских организаций, которые допускают нарушения стандартов качества медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

«Ежегодно регистрируется больше 5,6 тыс. жалоб на качество медицинской помощи, за первое полугодие – поступило 2,8 тыс. таких обращений. В более чем 30% случаях это подтверждается. Ситуация не меняется к лучшему. В ряде регионов допускаются факты недобросовестного отношения медработников к выполнению функциональных обязанностей и слабая работа руководителей медицинских организаций по менеджменту», - сказала в своем выступлении глава Минздрава.

Единый контактный центр 1406 Фонда медицинского страхования за первое полугодие принял более 400 тыс. обращений от населения по вопросам здравоохранения. Число жалоб на медуслуги в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС выросло в 1,7 раза – с 6,5 тыс. до 11,1 тыс. В Фонд социального медстрахования за первое полугодие 2022 года обратилось более 11 тыс. человек с жалобами на низкое качество медуслуг, отказ в предоставлении медицинских услуг, в лекарственном обеспечении. Это говорит о том, что растет недовольство населения качеством медицинских услуг, вызывая справедливые нарекания. Приводя аналитические данные, министр назвала ряд неблагополучных регионов, где наибольшее число жалоб на качество услуг: г. Алматы, Нур-Султан, Карагандинская, Алматинская и Восточно-Казахстанская области.

Структура жалоб по причинам выявляет проблемы в обеспечении доступности оказания медицинской помощи – доля этих жалоб составила 26% (2021 г. – 20,6%). Жалобы на качество медицинской помощи составили 23,2% (2021 г. – 38%), длительное ожидание медпомощи – 8,5% (2021 г. – 8,4%).

Министр обратила внимание, что нарушения правил, стандартов оказания медицинской помощи принимают массовый характер. За 6 месяцев текущего года их зарегистрировано более 500, также Комитетом медфармконтроля выявлено более 1600 фактов необоснованного отклонения от клинических протоколов, приводящих зачастую к неблагоприятным исходам.

«Проверка случаев материнской смертности также подтверждает несоблюдение стандартов, на что указывает структура материнской смертности: 73% – это управляемые причины и 27% случаев приходится на тяжелые соматические заболевания», - подчеркнула Ажар Гиният.

В рейтинге неблагополучных регионов по материнской смертности министр назвала Карагандинскую, Павлодарскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую области и город Алматы. Также она назвала «вопиющим фактом» 3 случая материнской смертности, допущенных в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. Во всех случаях эксперты указали на позднюю диагностику, неправильные оценки рисков и тактику лечения, приведших к необратимым изменениям в жизненно важных органах и системах, а в итоге к летальным исходам. Руководитель центра НЦАГП освобождена от занимаемой должности.

Такие же факты резонансных случаев происходили в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, когда недооценка состояния больных на амбулаторном и стационарном уровнях, отсутствие преемственности между МО, привела к летальному исходу.

Как отметила министр, по результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам, поступившим в Комитет, определены 6 самых неблагополучных регионов: Павлодарская область (Городская больница №1, Экибастузская горбольница, поликлиника №3 г. Павлодар), где 59% жалоб от числа поступивших нашли свое подтверждение, Алматинская (Илийская, Талгарская, ЦРБ, Карасайская ММБ) - 56,3%, Жамбылская (Байзакская, Жамбылская ЦРБ, Городская поликлиника№5, №8, Городская поликлиника г. Шу ) - 51%, Кызылординская (Многопрофильная городская больница, Шиелийская и Жанакорганская межрайонные больницы, Городская поликлиника№3) - 44,4%, г. Алматы (городская больница №4) - 35,7%, Мангистауская область (Бейнеуская ЦРБ) - 31,3%.

Несмотря на ежегодное увеличение бюджета по части лекарственного обеспечения также выявляются различные факты нарушений. В 2021 году Комитет выявил 28 таких фактов, 72 ответственных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 10 млн тенге. В первом полугодии 2022 года установлено 17 аналогичных нарушений лекарственного обеспечения и наложен штраф на сумму более 2,3 млн тенге.

«В 80% жалоб причиной является слабая коммуникация медработников, руководства медицинских организаций. Работа служб поддержки пациента должным образом не контролируется ни руководством медицинских организаций, ни управлениями здравоохранения», - сказала глава Минздрава.

Армия из числа более 600 работников служб поддержки пациентов и внутренней экспертизы призвана решать все вопросы пациентов по принципу «здесь и сейчас». Однако число жалоб на медработников не уменьшается и в 90% случаев жалобы адресуются в вышестоящие инстанции, что необходимо оценивать, как сигнал о недоверии населения к службам поддержки пациентов и руководителям медорганизаций и управлений здравоохранения, добавила Ажар Гиният.

Министр высказала критику в адрес руководителей медицинских организаций, не заинтересованных в использовании эффективных механизмов управления качеством медицинской помощи.

На низком уровне поставлена в регионах работа по аккредитации медорганизаций, всего 47% поставщиков ГОБМП/ОСМС аккредитованы (401 из 847), меньше всего аккредитованных клиник в Костанайской, СКО, Алматинской, Мангистауской, ВКО и в г. Шымкент – от 17 до 30%.

Министр обратила внимание на часто выявляемые факты безлицензионной деятельности, отсутствия сертификатов специалиста.

Только за первое полугодие текущего года в регионах выявлено 706 фактов безлицензионной деятельности - 536 фактов в 42 ПМСП и 170 фактов в 32 стационарах. Больше всего выявлено в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областях, г. Шымкент, г. Алматы.

Резюмируя свое выступление, министр обратилась к представителям местных исполнительных органов с призывом обратить внимание на решение ряда острейших вопросов, как кадровое обеспечение, оснащенность медицинской техникой, тиражирование лучших практик ПМСП, завершение процессов цифровизации и интеграции информсистем. Ажар Гиният указала на недостаточную работу регионов по обеспечению качества и доступности медицинской помощи и дала ряд поручений.

Руководителям Управлений здравоохранений рекомендовали проводить регулярно отчетные встречи совместно с руководителями медицинских организаций перед населением с информированием о решении проблемных вопросов, совершенствовать службу поддержки пациентов с ревизией кадрового состава, переориентировать их работу на снижение жалоб и обеспечить обратную связь с населением, провести аттестацию первых руководителей МО и по итогам аттестации принять соответствующие меры.