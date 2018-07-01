Художники из 6 стран посвятили свои картины Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области подведены итоги международного пленэра «Kaskasu». В церемонии закрытия мероприятия и награждении участников принял участие аким области Жансеит Туймебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона посмотрел картины, написанные художниками, и пожелал мастерам кисти творческих успехов.

«Несомненно, картины участников, приехавших из разных уголков мира, пополнят фонд живописи Туркестанской области. Надеюсь, что мастера кисти, находившиеся в творческом поиске в ходе пленэра, длившегося неделю, порадуют нас прекрасными работами. Главная цель проведения мероприятия - создание картин с изображением красот туркестанского региона, имеющего свои географические особенности, показ их всему миру, и через это способствование развитию туризма», - сказал Жансеит Туймебаев.





Международный пленэр художников прошел с 22 по 27 июля 2018 года по инициативе областного акимата. Организаторами выступили областное управление культуры и развития языков, акимат Толебийского района. Участие в нем приняли 24 профессиональных художника из Турции, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, городов Астаны, Алматы, Уральска, Актобе, Атырау, Павлодара, Караганды, Тараза и Туркестанской области.





В течение семи дней они посетили историко-культурные достопримечательности Туркестана, Толебийского, Сузакского, Байдибекского, Отырарского, Ордабасинского, Мактааральского, Жетсайского, Сарыагашского, Шардаринского районов и запечатлели их на холстах.









