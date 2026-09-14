Huawei запускает ICT Competition 2026–2027 Roadshow в 48 университетах Казахстана

В рамках Roadshow команда представителей Huawei встретится со студентами и преподавателями ИКТ-направлений. Участники смогут подробнее узнать об условиях Huawei ICT Competition 2026–2027, этапах отбора и возможностях подготовки к международному технологическому соревнованию.

Фото: Huawei

Huawei ICT Competition проводится ежегодно для студентов и преподавателей университетов. Конкурс помогает участникам углубить знания в сфере информационно-коммуникационных технологий, развить практические навыки и применить их при решении практических задач. Участники также получают возможность обмениваться опытом со студентами и экспертами из других стран.

Фото: Huawei

— Huawei ICT Competition помогает студентам выйти за рамки университетской теории и проверить свои знания на практике. В этом году Roadshow охватит 48 ВУЗов Казахстана, чтобы как можно больше студентов узнали о возможностях конкурса и смогли попробовать свои силы. Мы видим высокий потенциал молодых ICT-специалистов в Казахстане и хотим создавать для них больше возможностей для профессионального развития и международного обмена опытом, — отметил Сун Ясюй, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

Для Казахстана новый сезон начинается после сильного результата на Huawei ICT Competition 2025–2026. Казахстанские студенты завоевали второе место в Network Track и третье место в AI Innovation на глобальном финале в Шэньчжэне. Предыдущий сезон стал крупнейшим за всю историю конкурса и объединил более 220 000 студентов и преподавателей из более чем 2 000 вузов свыше 100 стран и регионов.

Фото: Huawei

Roadshow станет первым этапом пути к Huawei ICT Competition 2026–2027. После серии встреч в университетах участников ждут национальный предварительный этап 30–31 октября и национальный финал 27 ноября. Региональный финал запланирован на март 2027 года, а глобальный финал пройдет в мае 2027 года.

Через ICT Competition и ИКТ-Академии компания Huawei продолжает развивать сотрудничество с университетами и расширять доступ студентов к современным технологическим знаниям. В центре инициативы находятся практическая подготовка, международный обмен опытом и развитие нового поколения ICT-специалистов.