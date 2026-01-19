Huawei и Beeline подписали меморандум о взаимопонимании

Компании Huawei Technologies Kazakhstan и холдинг Beeline Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий очередной этап партнерства. Согласно документу, компании объединят усилия в поисках возможностей для сотрудничества в области развития цифровизации, облачных экосистем, ИИ-продуктов, применения больших данных и других смежных областях. Кроме того, в зоне интересов партнеров — практические сценарии применения ИИ и вычислительных мощностей — от умных дата-центров и корпоративных интеллектуальных помощников до решений для видеоаналитики.

— Мы высоко ценим доверие, оказанное нам холдингом Beeline Казахстан. Наш совместный путь строится на принципе «Win Together» — побеждать вместе. Huawei готова предоставить свою глобальную экспертизу в области облачных решений и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую повестку Казахстана. Мы верим, что синергия нашей технологической мощи и глубокого понимания рынка, которым обладает КаР-Тел, позволит создать уникальные прецеденты цифровой трансформации, успешные не только на локальном, но и на международном уровне, — поделился генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.

Фото: Huawei

— Сегодня недостаточно просто обеспечивать качественную связь. Наша стратегия нацелена на создание устойчивой ценности для партнеров и клиентов через внедрение инноваций. Объединяя наши возможности, мы продолжим представлять рынку решения, которые станут катализатором роста для бизнеса и улучшат качество жизни казахстанцев, — отметил Евгений Настрадин, Президент и СЕО холдинга Beeline Казахстан.

Реализация положений меморандума призвана ускорить появление в Казахстане цифровых сервисов нового поколения и укрепить позиции обеих компаний как лидеров технологической модернизации региона. Эффективность и синергия совместных усилий продемонстрирована неоднократной успешностью совместных проектов. Так, в 2025 году Huawei и Beeline совместно протестировали технологию фиксированного интернета 10G в Астане, с помощью технологии Massive MIMO и оптимизации сети увеличили скорость мобильной связи в Алматы на 40%, запустили ретранслятор связи Rural Star на солнечных батареях в Алматинской области. В партнерстве с Huawei была создана компания Hyper Cloud — облачная платформа нового поколения. Таким образом, подписанный меморандум — очередной шаг в достижении новых результатов в цифровизации и телекоммуникации.