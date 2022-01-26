Хронология январских событий приведена в документальном фильме агентства «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробная хронология январских событий приведена в документальном фильме агентства «Хабар». Презентация картины прошла сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм представляет собой нарезку из редких документальных кадров, рассказывающих о развитии событий с точной хроникой. Съемочной группой выстроена линия, где зрителю предоставляется полный фактаж событий, детали, а также заявления руководства страны.

1 января у акимата Жанаозена начали собираться десятки человек. Жанаозенцы записывают обращение руководству страны с требованием снизить цену на сжиженный газ.

2 января число протестующих в течение дня превысило 600 человек.

3 января число протестующих возросло до 5500 человек. В поддержку жителей Мангыстауской области митинги начались в 7 регионах страны. Протестуют на улицах Атырауской, Алматинской, Актюбинской областей, в столице, в Алматы, на западе и востоке страны. Сила со стороны правоохранительных органов не применяется.

Уже тогда в толпе наблюдаются провокаторы, призывающие к более радикальным и преступным действиям. Люди скандируют и требуют оттеснить от микрофона тех, кто пришёл на площадь не с миром.

4 января число протестующих в стране резко возросло до 37 тысяч человек. Митинги продолжаются, несмотря на то что требования о снижении цены на газ удовлетворены полностью. Число регионов, где протестуют, возросло до 11.

В Алматы и Шымкенте начались вооружённые нападения, погромы, поджоги, в том числе служебных автомашин.

«Мы прибыли без оружия, только с щитами. Нашей основной задачей было создание общественного правопорядка. Они кричали, они требовали от нас, чтобы мы вместе с ними нарушали закон, пошли против страны», - поделился военнослужащий Ельмурат Жариков.

Ещё один военнослужащий Куандык Кусаинов пояснил, что по дороге было совершено нападение на военную машину.

«Нам перекрыли дорогу, не давали возможности поехать дальше. Кто-то пролил жидкость на машину, нам пришлось выйти. Сразу же начали успокаивать протестующих, призывали к спокойствию. В ответ они начали избивать нас. Дальше я не помню, что произошло», - поделился военнослужащий Куандык Кусаинов.

По его словам, военнослужащие не были вооружены.

«У нас не было оружия, потому что мы думали, что это мирный митинг, поэтому приехали наблюдать за общей ситуацией. Наша задача – обеспечение общественного порядка. Однако протестующие не слушались нас. Призывали присоединиться к ним», - рассказал военнослужащий.

При беспорядках в Алматы были повреждены и уничтожены 32 полицейских и других автомашин, 5 пожарных машин, более 30 карет скорой помощи, захвачены три машины скорой помощи для перевозки раненых боевиков.

В Шымкенте повреждены и уничтожены 21 полицейских автомобиля. Избиты 15 военнослужащих Национальной гвардии и 15 полицейских.

В Кызылорде подожгли 9 автомобилей. Насмерть сбит военнослужащий, обнаружено два трупа. В Талдыкоргане нападавшие прорвались в здание ДКНБ и полиции области. Захвачены акиматы сразу в нескольких регионах.

6 января число участников беспорядков в регионах снизилось до 15 тысяч человек.

«Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги», - отметил тогда Президент.

8 января несанкционированные сборы граждан прекращены. Ситуация в стране постепенно стабилизировалась. В Алматы силами антитеррористической операции началась зачистка улиц и стратегических объектов.

В период ЧП в морги доставлены тела 225 погибших. Часть из них - вооруженные бандиты. В числе погибших - 19 полицейских и военных. По данным Генпрокуратуры расследуются 2044 уголовных дел. В том числе 45 по актам терроризма, 36 по массовым беспорядкам, 15 убийств. В числе задержанных ряд сторонников радикальной ячейки «ЙАКЫН ИНКАР». У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры.

Продолжительность документального фильма – 20 минут.

Руководителем проекта и автором сценария выступила журналист, документалист, интервьюер, сценарист, телеведущая - Айгуль Адилова. Режиссер фильма - Алмас Саткенов. По словам автора, на создание фильма ушло больше недели, была задействована команда из 7 человек.