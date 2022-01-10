Хронология беспорядков в Казахстане: как действовал Президент Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как действовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при массовых беспорядках в стране. Хронологию событий рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет правильней рассказать о хронологии событий. 4 января стало известно, что Глава государства выпустит обращение. Мы все приехали на работу. Тогда Президент сам сидел рядом с секретарем, корректировал, диктовал, что нужно писать и вводить. В этот же момент перед обращением сотрудники пресс-службы расставляли камеры, регулировали звук, сразу же записали заявление Главы государства. Обращение Президента народу Казахстана сразу же передали республиканским телеканалам. Тогда Касым-Жомарт Токаев ясно сказал , что власть не падет. С того момента мы все находились на работе. Одним словом, все оперативно выпускали заявления, обращения Президента», - рассказал Берик Уали.

По его словам, в переломный для страны момент Глава государства сказал, что будет с народом. Он сдержал свое обещание.

«Все еще находится в Акорде, принимает необходимые решения и доносит их до населения», - добавил Берик Уали.

Он отметил, что произошедшие события останутся в истории Независимого Казахстана. Об этом будет неоднократно говориться, эксперты дадут свою оценку.

«Касым-Жомарт Токаев сразу же взял ситуацию на полный контроль. 5 января приблизительно в 2 часа ночи он подписал Указ о введении режима чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алматы. Информацию об этом мы сразу же опубликовали на сайте Акорды. Хочу отметить одну деталь. В ночь с 4 на 5 января приблизительно в 5:30 утра Касым-Жомарт Токаев вызвал меня к себе в кабинет и сказал о том, что принял прошение Премьер-Министра Аскара Мамина об отставке. Об этом нужно было объявить на собрании в 7 утра. Глава государства дал мне поручение, чтобы через 5 минут после начала совещания была опубликована информация на официальном сайте Акорды об отставке Правительства, о назначении и.о. Премьер-Министра Алихана Смаилова, а затем через 15 минут должна быть опубликована информация о назначении государственным секретарем Ерлана Карина и первым заместителем Комитета национальной безопасности РК Мурата Нуртлеу. То есть, даже порядок опубликования указов Президент подробно «разложил по полочкам», объяснил мне, дал поручение. Время близилось уже к 6 утра. Глава государства сказал мне: «Уже 6 часов утра. У тебя есть ровно час, чтобы подготовить пресс-релиз о предстоящем совещании», - поделился Берик Уали.

По словам пресс-секретаря Главы государства, на фоне дестабилизации ситуации в стране Президент принял решение о введении режима чрезвычайного положения в городе Нур-Султане и Алматинской области. После обеда, 5 января, стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности.

«Глава государства сказал, что выпустит еще одно обращение к народу Казахстана. В своем обращении Президент сказал, что обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как Глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко, сказал Касым-Жомарт Токаев. «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь. Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом», - подчеркнул в своем обращении Президент. Он сдержан свое обещание. Обращение было опубликовано в 18:30 вечера 5 января. Как глава Совбеза, он принял свое решение. Сразу после этого Президент подписал указы о введении чрезвычайного положения во всех остальных регионах страны. Вечером Президент продолжил телефонные переговоры со всеми главами государств ОДКБ. А в 23:30 этого же дня он провел первое заседание Совета безопасности под своим председательством, где заявил о начале контртеррористической операции в Алматы и решении обратиться к главам государств ОДКБ оказать помощь нашей стране», - сказал пресс-секретарь Президента.

Берик Уали также отметил, что ряд значимых кадровых назначений произошел 6 января - вместо Карима Масимова председателем КНБ стал Ермек Сагимбаев, Сакен Исабеков возглавил Службу госохраны. Все это продолжилось сменой главы Агентства по стратегическим реформам. Затем Касым-Жомарт Токаев дал ряд срочных поручений Правительству, направленных на стабилизацию ситуации. В этот же день Глава государства провел телефонные переговоры с президентами Узбекистана и Турции.

«Все это происходило в один день. 7 января в 7 часов утра Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. В 14:30 Президент Казахстана выступил с очередным обращением к народу. Он заявил о том, что дал приказ открывать огонь по террористам на поражение. Население само ожидало принятие таких смелых решений, думаю. Потому что начали умирать мирные жители. Это стало решающим заявлением, я считаю», - отметил Берик Уали.

Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК и сколько указов подписано К. Токаевым с начала 2022 года. По его словам, на сегодня с 4 января Глава государства непрерывно работает 120 часов.

Берик Уали сообщил, что твиты Президента Казахстана о ситуации в стране нашли поддержку со стороны международных организаций.

Кроме того, пресс-секретарь Президента РК прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ и напомнил об анонсированных Президентом кадровых перестановках в Правительстве.