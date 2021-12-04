Хроника Независимости: как менялся город Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Что дала Независимость вечно обновляющемуся древнему городу, какие детали и штрихи привнесла в облик Тараза, что запомнилось за эти годы и каким хотят видеть свой родной город сами жители – об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Тараз обладает совершенно неповторимой, своеобразной атмосферой, сочетающей теплоту и негу древнего неторопливого южного города с восточным гостеприимным радушием и стремительным задором молодости. В этом городе, уютно расположившемся в полукружье гор, близ полноводной реки Талас, с древних времен селились люди. На протяжении веков, тысячелетий по этой земле проносилось множество войн, пожаров, чужеземных орд. Город бывал сожжен, разрушен до основания и разграблен захватчиками. Но всякий раз возрождался, как птица Феникс из пепла.

Люди снова и снова возвращались на родное пепелище, начинали заново отстраивать город и налаживать здесь свою жизнь.

Бурное развитие Тараза в первую очередь было связано с удобным географическим расположением. Город использовался как перевалочный пункт на Великом Шелковом пути. Здесь невольно пересекались разные культуры, благодаря чему происходило взаимообогащение цивилизаций Запада и Востока.

Традиционно в дни памятных дат, юбилеев, подводят итоги достигнутого, изначально задуманного. Об итогах того, что осуществилось за эти стремительные 30 лет – в цифрах и фактах.

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Облик современного Тараза, его индустрия, сферы образования, медицины, культуры, спорта и многих других разительно отличаются от города 30-летней давности.

Начнем с того, что в начале 90-х годов Тараз всё еще назывался Джамбулом - по имени великого казахского акына. К концу 80-х город становится значимым культурным и научным центром Казахстана. Три крупнейших химических завода перерабатывали неиссякаемые богатства Каратау-Жанатасского фосфорного бассейна, обеспечивали фосфорными удобрениями сельское хозяйство страны, отправляли сотнями вагонов на экспорт жамбылский желтый фосфор и удобрения.

Мощно развивались строительство, электроэнергетика, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли. Джамбул был городом химиков, городом легкой и пищевой промышленности. Многие из 45 промышленных предприятий города экспортировали свою продукцию за рубеж.

Территория областного центра составляла 112 квадратных километров. Было построено девять микрорайонов, возводились высотки, социальные объекты. В городе функционировали шесть больниц и множество поликлиник, а предприятия и учреждения имели собственные медпункты.

Джамбул имел множество культурно-просветительных учреждений. Жители пользовались услугами десятка библиотек, семи кинотеатров, в том числе широкоэкранных – «Казахстан», «Россия», имени Чокана Валиханова. Театралы посещали спектакли Казахского и Русского драматических театров.

Для жителей и гостей города распахивал двери областной историко-краеведческий музей, в котором в свое время трудились выдающиеся советские, казахстанские ученые-историки. В запасниках одного из лучших музеев Казахстана собрано десятки тысяч уникальных артефактов. Благо, что в нашем древнем городе археологические находки лежат прямо под ногами.

Огромную роль в культурной жизни города играли печать, радио и телевидение. Миллионными тиражами выходили областные газеты «Знамя труда» (в 2019 году этому изданию исполнилось 100 лет), «Еңбек туы», выпускались три многотиражные газеты местных предприятий. Радио и телевидение вещали на казахском и русском языках, принимали передачи Алма-Аты, Москвы, Фрунзе.

Это был один из самых зеленых городов Казахстана, наряду с красавицей Алма-Атой. Парки и скверы занимали около двух тысяч гектаров. Вдоль городских автотрасс красовались аллеи пирамидальных тополей, карагачей, дубов, фруктовых деревьев. Площади и скверы украшали цветочные клумбы. Постоянно высаживались деревья, образуя новые зеленые массивы.

Город Джамбул был известен в Советском Союзе как промышленный, научный и культурный оазис юга страны, о нем слагали стихи и песни. В этот теплый южный город любили приезжать на гастроли знаменитости - актеры, певцы, музыканты, театральные и эстрадные коллективы.

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Начало 90-х, развал некогда огромной страны под названием СССР, резкое введение рыночной экономики – всё это больно ударило по социально-экономическому положению города и горожан. Разрыв экономических связей между разбежавшимися по республикам привел к закрытию предприятий и повальной безработице.

Даже мощные предприятия жамбылской химии не устояли перед натиском стихии экономического хаоса. Тысячи работников оказались на улице, практически без средств к существованию, так как гиперинфляция того времени фактически обнуляла имевшиеся денежные накопления.

Когда грянул кризис, с магазинных полок пропало самое необходимое, а на еще работавших предприятиях задерживали зарплаты. Человек тогда не был уверен даже в том, будет ли у него завтра работа и кусок хлеба. Проблем прибавляло ухудшавшееся состояние жилищно-коммунального хозяйства города - отсутствие света, газа, отопления было нередким.

Спасали людей в те годы торговля, базары. Город потихоньку превращался в один большой стихийный рынок.

Но постепенно жизнь налаживалась. Государство принимало долгосрочные экономические, социальные программы по развитию АПК, по поддержке населения. Год за годом решались проблемы ЖКХ, трудоустройства населения, обеспечения социальными благами.

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Судьбоносной стала рабочая поездка Главы государства Нурсултана Назарбаева в Жамбылскую область 8 января 1997 года. В этот день Елбасы объявил о своем Указе, по которому городу Жамбылу возвращалось его древнее исконное название: «Учитывая ходатайства местных исполнительных органов и пожелания общественности Жамбылской области, на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан город Жамбыл переименован в город Тараз».

Подписание Указа происходило на жамбылской земле, в торжественной обстановке, в символическом месте - возле мавзолея Карахана. Здесь же, среди припорошенных снегом деревьев, под памятной стелой была заложена капсула с посланием потомкам.

Историческое событие происходило на территории мавзолея Карахана, датируемого XI веком. Здесь покоится святой человек Аулие-Ата – так именовали хана Карахана, правившего городом Таразом в эпоху его расцвета в качестве столицы династии Караханидов. В XIII веке таразцы оказали яростное сопротивление монгольским ордам, из-за чего город был разрушен до основания, о чём говорят найденные при раскопках остатки пожарищ, и переименован монголами в Яны (Новый). Позднее было гибельное нашествие джунгар, многовековое забвение и запустение. В 1856 году город стал возрождаться вокруг посещаемого паломниками мавзолея Карахана. В честь Карахана, называемого Аулие-ата, город получил одноименное название.

Святой человек Аулие-Ата – Карахан стал тем связующим звеном, которое соединило прошлое и будущее нашего города. Сегодня величественная скульптура Аулие-Ата возвышается над историческим комплексом Тектурмас, охраняя и благословляя древний город, возрождающийся, как птица Феникс из пепла.

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В сентябре 2002 года Тараз торжественно отпраздновал 2000-летие. Двухтысячелетний возраст города официально был признан ЮНЕСКО. В торжествах принял участие Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, многочисленные зарубежные гости.

«Проводимый под эгидой ЮНЕСКО юбилей Тараза особенно много значит для патриотического воспитания будущих поколений. Тараз и соседние с ним города находятся на святых местах, и добрый дух непременно освятит их будущее. XXI век обязывает нас ко многому. В первую очередь мы должны приложить все усилия для развития нашего независимого государства, для того чтобы построить демократическое, правовое общество, укрепить экономику», - подчеркнул, выступая тогда, Нурсултан Назарбаев.

В этот приезд Елбасы посетил областной историко-краеведческий музей, отреставрированный мавзолей Карахана, новый Дворец молодежи имени Марса Уркумбаева, отремонтированные железнодорожный вокзал и плавательный бассейн «Дельфин», где присутствовал на показательных выступлениях мастеров синхронного плавания и матче по водному поло между командами Казахстана и России.

Вечером на Центральном стадионе Елбасы поздравил таразцев и всех казахстанцев с 2000-летием основания города. Красочное театрализованное представление завершилось праздничным фейерверком и гала-концертом мастеров искусств Казахстана.

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В 2007 году в Таразе была обнаружена самая древняя мечеть Казахстана.

Группа археологов института археологии имени А. Х. Маргулана возле находящегося в центре города мавзолея Карахана обнаружила остатки мечети, относящейся к VII веку - раннему периоду ислама в Казахстане.

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К 2010 году Тараз начал расширять свои границы, прирастая территориями близлежащих районов.

В феврале 2010 года, в соответствии с новым генеральным планом города, территория была расширена с 12 833 га до 18 787 га. В подчинение городскому акимату передана часть земель Байзакского и Жамбылского районов вместе с шестью селами (Кумшагал, Кольтоган, Кызылабад, Казарма, Чолдала и Учхоз), а также 50 дачных массивов, земли крестьянских хозяйств и другие объекты.

За годы Независимости в Таразе появились новые микрорайоны с символическими названиями «Астана» и «Байтерек». Жилые массивы, выросшие на пустырях западной окраины областного центра, сегодня имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.

Один из самых масштабных проектов, финансируемый из местного бюджета, - это новый, 14-й микрорайон в конце улицы Сулейменова, обещающий стать самым крупным жилым массивом Тараза. В числе других проектов и новые жилые массивы в районе автовокзала, а также по улице Сабалакова, на северном въезде в Тараз.

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В 2011 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте, возможно, сотни лет. По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет. И начались полномасштабные археологические раскопки древнего городища Тараз. За короткий срок археологи обнаружили 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

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В октябре 2015 года в Таразе прошли мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства. В них принял участие Глава государства Нурсултан Назарбаев, прибывшие из семнадцати стран гости, множество представителей СМИ, в том числе зарубежных.

К празднованию знаменательной даты преобразился и сам Тараз. 550-летие Казахского ханства стало знаменательным событием, способствовавшим масштабной реконструкции города, исторических достопримечательностей. Город получил в подарок благоустроенные парки, скверы, площади, мосты. В работах были задействованы все области Казахстана и строительные организации Жамбылской области. Неоднократно с инспектированием хода подготовки к юбилею в Тараз приезжал нынешний аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев (тогда - заместитель Премьер-Министра РК).

Старт юбилейным торжествам был дан 11 сентября в Астане. Основные торжества прошли в Таразе. Ведь именно на территории Жамбылской области, в урочище реки Шу, в 1565 году ханами Жанибеком и Кереем были заложены основы казахской государственности.

Гостей, прибывших в Тараз воздушным транспортом, встретил обновленный и реконструированный Международный аэропорт «Аулие-Ата». Далее гости могли увидеть 30-метровый грандиозный монумент «Қазақ хандығы». Елбасы открыл монумент в честь 550-летия Казахского ханства, возложил цветы к основанию монумента и выступил с поздравительной речью.

В дни празднования состоялось открытие исторического памятника республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз». В церемонии открытия комплекса приняли участие Глава государства Нурсултан Назарбаев, общественные деятели, представители депутатского корпуса, общественности региона. На 20 гектарах парка разместились смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Таразсаздары», сквер «Мынбулак», а также здание музея, в котором собраны экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

Во Дворце спорта «Тараз - Арена» прошел международный турнир на приз Президента РК по национальной борьбе қазақ қүресі «Евразия барысы». Республиканский айтыс акынов «Мәнгілік Ел» собрал лучших мастеров устного слова Казахстана. На ипподроме «Атшабар» состоялось открытие первого как в Жамбылской области, так и в Казахстане клуба по конному поло. В парке Первого Президента Тараза прошли этнографические мероприятия «Казак алеми».

В рамках юбилейных торжеств таразцы встречали участников караванной экспедиции, в течение года шедшей по маршруту Великого Шелкового пути из китайского города Сиань.

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20 новых объектов открыли в Таразе в День города в 2018 году - обновленные парки, мосты, памятники, стелы, места отдыха для горожан. Реконструкция и благоустройство коснулись парка Победы имени Бауыржана Момышулы, парка имени Кайрата Рыскулбекова, скверов и фонтанов областного центра.

В День города таразцам преподнесли подарок - открылась первая в областном центре благоустроенная набережная до озера Зербулак.

В тот год по благоустройству территории Тараза были поставлены большие задачи на перспективу - реконструкция парков Первого Президента, Майской рощи, «Турксиб», благоустройство аллеи близ Дворца спорта «Тараз-Арена», исторического комплекса «Древний Тараз», «Шахристан» и Тектурмас.

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За годы Независимости Тараз стабильно демонстрирует тенденции поступательного развития экономики. Наиболее востребованными сферами для крупных инвестиционных вливаний стали промышленность, образование, торговля, транспорт, операции с недвижимостью. Бюджетные средства финансируются на реализацию государственной жилищной программы, а также строительство и реконструкцию инженерных сетей и развитие инфраструктуры города.

Малый бизнес приобретает ключевые позиции в развитии экономики города, способствуя решению проблемы занятости населения и наполнению рынка отечественными товарами и услугами. Сейчас в Таразе зарегистрировано 38 273 объекта предпринимательства, из которых активно работают 26 256 или 68,6%.

Наличие запасов фосфоритового сырья на территории области предопределило развитие фосфорной промышленности, доминирующей в течение уже многих десятилетий. Сейчас на долю градообразующих предприятий фосфорной промышленности приходится свыше одной трети промышленного производства региона.

Промышленная переработка сельскохозяйственной продукции - одно из основных направлений развития пищевой промышленности Тараза, производящей почти 40% объема промышленного производства города.

Предприятиями и организациями Тараза осуществляются торговые операции с более 50 странами мира. В числе основных партнёров внешнеторговых отношений - Россия, Кыргызстан, Индия, Китай, Польша, Италия, Германия, Бразилия, Куба и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

За годы Независимости товарооборот предприятий вырос в разы, составив в 2019, «доковидном» году 250 млн долларов. Тараз экспортирует продукцию химической промышленности, сельской и текстильной. В структуре импорта наибольший удельный вес занимают сырьё для производства химической продукции, сахар-сырец, машины и оборудование.

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Сегодня Тараз — областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана. Благодаря богатым историческим достопримечательностям, город имеет огромный туристический потенциал. Начавшиеся в 2011 году археологические раскопки древнего городища дали уникальные артефакты двухтысячелетней истории края.

Да, возраст Тараза солидный, более двух тысяч лет, этот город много повидал на своем веку и много чего еще скрывает от историков и археологов под толщей асфальта...

Но сегодня это современный, постоянно обновляющийся областной центр, в котором более трети населения – молодые люди. И в этом городе чувствуешь себя тепло и уютно. Как дома. И хочется возвращаться сюда, домой, куда бы ни забросила тебя судьба.

Город Тараз наделен мощной энергетикой притягательности. Можно уехать в другой город, в другую страну, на другой континент. Можно поменять гражданство и начать новую жизнь в иной стране. Но Тараз навсегда останется в твоей душе, в твоем сердце. И тебя всегда будет тянуть в этот город в полукружье гор, близ стремительной реки, в этот теплый древний и вечно молодой Тараз.

О том, какие визиты первых лиц РК в Тараз стали историческими можно прочесть здесь.