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Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области

10 Августа 2021 14:14
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Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, хранившего марихуану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Ордабасинский РОП поступила информация о том, что некий житель района незаконно хранит у себя дома наркотические вещества. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Получив сообщение, сотрудники следственно-оперативной группы Ордабасинского РОП выехали по указанному адресу. В ходе тщательного обыска в сарае подозреваемого оперативники обнаружили двухлитровую банку, из которой изъяли сверток с содержимым наркотического средства со специфическим запахом. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу, согласно которой в свертке оказалась «высушенная марихуана» общим весом около грамма.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.


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#Туркестанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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