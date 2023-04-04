Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области

Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 21:13
Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Оперативники задержали подозреваемого - ранее судимого жителя города Арыси. При обыске в доме полицейские обнаружили 20 полиэтиленновых свертков с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, в каждом свертке весом по 60-70 граммов оказалась высушенная марихуана. Общий вес в 20 свертках составила более 1 кг марихуаны. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.


Туркестанская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете