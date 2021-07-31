«Хранитель знаков»: о чем молчат экспонаты Сержана Баширова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский народ издревле верил в силу огня, воды, камня. Тумар, что считалось оберегом, носили под сердцем. А перед переездом в новый дом, проводили ритуал очищения от злых духов. Поэтому каждая деталь в казахской культуре отображает быт, ремесло и веру народа. Старинные казахские ковры, колыбели, расписные двери юрт и красивые ювелирные украшения – каждая деталь несет в себе особый смысл. Эти экспонаты представлены на выставке художника, коллекционера Сержана Баширова в Forte KulanshiArtSpace. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с мастером – хранителем знаков об украшениях из серебра и золота и заглянули в мир художника, который сохраняет традиции степного искусства на протяжении полувека.

К слову, организатор выставки председатель кураторского совета Центра Современного Искусства «Kulanshi», доктор Лейла Махат каждый раз знакомит ценителей искусства с произведениями различных художников.

«С тех пор как человек научился плавить металл и придавать ему форму, изменилось многое. Людям стало легче покорять себе стихии, но труднее удержать природную магию. Художник, мастер, коллекционер Сержан Баширов сохраняет традиции степного искусства на протяжении полувека. Еще студентом Сержан начал собирать старинные ювелирные украшения и предметы быта казахской кочевой культуры. Открытый огонь, точный удар инструмента, скрытые знаки орнаментов и рождается новый мир. Мир, полный загадок прошлого и будущего. Сержан Баширов создает свои произведения из серебра, меди, бронзы, дерева, кости и камней. Каждый компонент магического процесса создания несет в себе тайный смысл. Камень оберегает, серебро чистит пространство, кость связывает нити времени, медь связывает с землей, бронза открывает секреты времени. Художник живет в мире, наполненном историями старинных ковров, тайнами сундуков, легендами древнего оружия. Сколько лет прожили эти вещи, с точностью никто не скажет. Какими были люди, которые пользовались этими предметами каждый день? Как они жили? Кого любили? Вопросы, на которые отвечает художник. Сержан Баширов. Он размышляет о прошлом и создает свои работы для будущего, зашифровывая тайные знаки своей души в металле», - рассказывает она о творчестве мастера.

Действительно на выставке представлены разные экспонаты, некоторые из них хранятся на протяжении полувека. В каждом изделии есть изображения солнца, креста, казахских народных узоров, что помогает окунуться в мир прошлого – кочевого образа жизни предков.

«Не зря выставку назвали «Хранитель знаков». Знаки присутствуют в наших этнографических предметах и в моем творчестве тоже. Я подпитываюсь ими. Древние знаки – это в основном знаки солнца, огня, кресты, спирали», - отметил Сержан Баширов.





Из объемных экспонатов в глаза сразу бросаются расписные двери юрт, которых на казахском языке называют «сықырлауық».

«Эта дверь 40-50-х годов. Что интересно, с обеих сторон мы видим маленькие зеркала. По древним поверьям с помощью зеркал устанавливалась связь с потусторонним миром. Я верю в знаки. Многие вещи придуманы не зря», - рассказал мастер.

Помимо указанного экспоната, посетители могут увидеть сундуки, казахскую колыбель, древние ковры и народные инсталляции, сделанные из дерева, кости и кожи животных. Уникальность их заключается в том, что они подпитаны историей и хранятся больше века. Все представленные изделия входят в частную коллекцию Сержана Баширова. В ходе беседы мастер вспомнил самое первое изделие, с чего началось его увлечение коллекционированием предметов быта.

«Помню, первым изделием была монета полтинник. Его подарила мне бабушка со стороны мамы. Помнится, что в детстве мой камзол был весь нашитый серебряными монетами. Приезжаю в студенчестве домой, смотрю, не осталось монет. Бабушка достала одну оставшуюся монету и отдала мне. Я берег ее, потому что видел, как подобные вещи хранились в музеях. Это положило начало моей коллекции. Раньше в Алматы в парке имени Горького собирались коллекционеры. Покупал в основном монеты, изделия с казахскими украшениями. Потом начал интересоваться предметами юрты. Так захотел приобрести все предметы, связанные с кочевым образом жизни и культурой предков», - рассказал коллекционер.

Сержан Баширов также является художником декоративно-прикладного искусства. С детства он проявлял интерес к этому направлению. Источником вдохновения мастера становятся именно предметы из частной коллекции, энергией которых он подпитывается и создает своеобразные изделия.

«Этот экспонат называют кебеже. Он предназначен для хранения сухих продуктов. В сундуках хранили приданое девушки, ткани. В моей коллекции есть экспонаты из разных регионов. Круги, спирали, изображенные на этих предметах, это знаки солнца, огня. Здесь вы видите каменные жернова. В регионах их изготавливали из гранита, известняка, из другой породы. Я приобрел в Западном Казахстане, он из ракушечника», - рассказал мастер.

Одним из ценных экспонатов коллекционер назвал старый ковер и войлочную дверь юрты.

«Ковер приобрел в Алматы 20-25 лет назад. Помимо географических орнаментов, присутствуют орнаменты из сырмаков (узорчатый войлочный казахский ковёр). Очень интересное сочетание натуральной коричневой и белой шерсти. Этому ковру больше ста лет. Основные центральные поля, края сохранены. Считаю его интересным, редким ковром. О войлочной двери юрты многие забыли. Люди думают, что в юрте только деревянная дверь. Юрта сейчас стала терять свое первоначальное предназначение, как жилище кочевников. Сейчас в основном мы видим их в кафе, музеях. А на ночь раньше закрывали юрту войлочной дверью», - отметил Сержан Баширов.

Большая часть его коллекции хранится в музеях, а часть - дома. По его словам, музейные старинные экспонаты требуют особого хранения: температурный режим, защиту от насекомых, потому что моль поедает войлок. Поэтому мастер летом на солнце оставляет текстиль, а зимой – на мороз. Деревянные, кожаные предметы старается защищать от солнца, не оставлять в сухих местах.

Уникальность работ Сержана Баширова в том, что он создает большие и маленькие объекты. Если большие картины, инсталляции завораживают своеобразным дизайном и использованием природных материалов, маленькие изделия в виде броши или колечек восхищают сочетанием цветов и узорами, детально нанесенными на украшения.

«Мне кажется, любой художник со временем начинает менять свой стиль. Сначала делал ювелирные украшения, потом скульптуры», - отмечает художник.

На стенах развешаны не только картины или инсталляции, также есть и ювелирные украшения, созданные руками мастера. Он создает украшения, смешивая металл, кость, дерево и разные техники.

«Создание одного украшения может занять два и три часа, порой и неделю. Все зависит от того, сколько ты вкладываешь в работу композиционного смысла. На копировку одного изделия уходит немного времени. Когда ты начинаешь композиционно строить, уходит время на задумку, эскиз», - отметил ювелир.

Коллекционируя предметы быта, и создавая ювелирные украшения, мастер пришел к стилю этноавангард.

«Сначала я делал копию ювелирных украшений из Западного Казахстана, Южного Казахстана. Так постепенно выработал свой стиль. Конечно, повлияли западные авангардисты. У нас был очень интересный художник Молдагул Нарымбетов. К сожалению, ушел из жизни. Он тоже повлиял на мое искусство. Это целое течение сейчас. Работает много молодежи. Этноавангард присутствует не только в ювелирных украшениях, но и в одежде, настенных композициях», - отметил художник.

Еще одна экспозиция посвящена строительству столицы. Несколько строящихся объектов отражают сегодняшний облик главного города страны.

Среди интересных работ мастера можно отметить казахский наперсток, прикрепленный цепочкой к кольцу, чтобы было удобно шить. Как известно, его надевают на кончик указательного пальца. Казахский наперсток - круглой формы, сверху часть остается открытой. По словам мастера, сейчас мало кто его использует, все перешли на наперстки, сделанные по европейским меркам.

«Эти два предмета называют «жастык агаш». Он бытовал в Западном Казахстане. На нем не спали, а облокачивались. Сейчас они выходят из оборота. Мы живем в веке цифровизации. То, что было актуально вчера, сегодня уже устаревает. Я бы хотел, чтобы молодое поколение знало быт, кочевой образ народа, который уникальный. Именно это хотел передать через экспонаты», - отметил мастер.