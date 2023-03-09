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Хранилище для углекислого газа открыли в Дании

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Марта 2023, 09:42
Хранилище для углекислого газа открыли в Дании Фото: euronews.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первое в мире трансграничное хранилище CO2 открылось в Дании. Первоначально это приведет к захоронению 1,5 млн тонн парниковых газов в резервуаре почти на 2 км ниже дна Северного моря при помощи технологии по улавливанию углерода из промышленных процессов, его транспортировке и хранению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На церемонии открытия председатель Урсула Фон дер Ляйен назвала это триумфом европейского сотрудничества:

«Это история, которой стоит поделиться. Это европейская история успеха трансграничного сотрудничества. CO2, который улавливается в Бельгии, а вскоре и в Германии, загружается на судна в порту Антверпен-Брюгге и хранится благодаря датскому новаторскому духу».

Группа ООН по изменению климата также поддержала создание хранилища углерода как неотъемлемую часть возможных решений по борьбе с глобальным потеплением. Но критики говорят, что технология не проверена и что она ослабит амбиции в области защиты климата и прекращении использования ископаемого топлива.


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