    20:01, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Хозяйственную постройку снесли в Алматы

    В Алматы при участии судебных исполнителей сносят хозяйственную пристройку к зданию, передает корреспондент агентства Kazinform,

    Фото: акимат Алматы

    Незаконная постройка расположена по улице Утегенова в микрорайоне Нур Алатау.

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

    21 апреля 2025 года подан иск на снос в Бостандыкский районный суд города Алматы, 25 августа прошлого года исковые требования управления удовлетворены в полном объеме.

    Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.

    Ранее этаж жилого дома снесли по решению суда в Алматы.

