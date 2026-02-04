20:01, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Хозяйственную постройку снесли в Алматы
В Алматы при участии судебных исполнителей сносят хозяйственную пристройку к зданию, передает корреспондент агентства Kazinform,
Незаконная постройка расположена по улице Утегенова в микрорайоне Нур Алатау.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
21 апреля 2025 года подан иск на снос в Бостандыкский районный суд города Алматы, 25 августа прошлого года исковые требования управления удовлетворены в полном объеме.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
