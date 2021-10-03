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Хозяйку горевшей квартиры спасли пожарные в ЗКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
3 Октября 2021, 17:15
Хозяйку горевшей квартиры спасли пожарные в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два пожара произошло в Уральске за последние сутки, эвакуировано 17 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В жилом доме по улице Гагарина на кухне одной из квартир горели мебель и вещи на пяти квадратных метрах. Силами спасателей эвакуировано девять человек, четверо из них дети.

«С места пожара спасена хозяйка квартиры. Жертв и пострадавших нет. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован силами 1-СПЧ ДЧС ЗКО в составе 2 единиц техники и 7 человек личного состава», - сообщили спасатели.

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Второй пожар произошел в общежитии ЗКАТУ имени Жангирхана. В одной из комнат второго этажа 9-этажного общежития горели личные вещи жильца. Эвакуировано 8 студентов университета. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован силами ДЧС ЗКО, использованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

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