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    14:36, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Хозяина сбежавшей обезьяны могут привлечь к ответственности в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции Туркестанской области рассматривают привлечение к административной ответственности хозяина обезьяны, которая сидела на фонарном столбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «Во время мониторинга на странице одного из пользователей сети Instagram полицейские обнаружили видеозапись с обезьяной, сидящей на фонарном столбе, которая не могла спуститься. С целью проверки видеозаписи сотрудники полиции Сарыагашского РОП сразу же провели все необходимые мероприятия. В результате выяснилось, что инцидент произошел на одной из улиц города Сарыагаш.


    Как оказалось, хозяин обезьяны - житель Сарыагаша. Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, то она выбралась из клетки и забралась на столб. Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез», - уточнили в пресс-службе ведомства.

    Установлено, что обезьяну породы «макака» местный житель приобрел в Республике Узбекистан для последующей перепродажи в Сарыагашском районе.

    В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Видео Общество Правоохранительные органы
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