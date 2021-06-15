Хозяина сбежавшей обезьяны могут привлечь к ответственности в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции Туркестанской области рассматривают привлечение к административной ответственности хозяина обезьяны, которая сидела на фонарном столбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Во время мониторинга на странице одного из пользователей сети Instagram полицейские обнаружили видеозапись с обезьяной, сидящей на фонарном столбе, которая не могла спуститься. С целью проверки видеозаписи сотрудники полиции Сарыагашского РОП сразу же провели все необходимые мероприятия. В результате выяснилось, что инцидент произошел на одной из улиц города Сарыагаш.





Как оказалось, хозяин обезьяны - житель Сарыагаша. Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, то она выбралась из клетки и забралась на столб. Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что обезьяну породы «макака» местный житель приобрел в Республике Узбекистан для последующей перепродажи в Сарыагашском районе.

В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.