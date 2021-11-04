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Хозяина разгуливающих по улицам лошадей наказали в Алматы

4 Ноября 2021 18:43
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Хозяина разгуливающих по улицам лошадей наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети обсуждают фотографии разгуливающих по улицам Алматы лошадей. Полиция наказала хозяина животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фотографии лошадей, которые пасутся на проезжей части в Алматы, были опубликованы пользователями сети Facebook.

«По улице Мустафина возле парка Первого Президента кто-то регулярно пасет коней по ночам. Про навоз я молчу, вопрос в том, что они гуляют сами по себе по проезжей части, что в итоге может привести к ДТП, а значит к летальному исходу», - пишет житель города.

В комментариях алматинцы также возмутились бездействием хозяина животных.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района данный факт зарегистрирован, хозяин животных привлечен к административной ответственности.

Ранее жители также жаловались на табун лошадей, разгуливающий возле президентского парка по проспекту Аль-Фараби. Владельцы животных были наказаны.


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#Алматы   #МВД РК   #Животные  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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