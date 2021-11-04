-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
вчера 22:32
-
вчера 22:27
-
-
-
Хозяина разгуливающих по улицам лошадей наказали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети обсуждают фотографии разгуливающих по улицам Алматы лошадей. Полиция наказала хозяина животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии лошадей, которые пасутся на проезжей части в Алматы, были опубликованы пользователями сети Facebook.
«По улице Мустафина возле парка Первого Президента кто-то регулярно пасет коней по ночам. Про навоз я молчу, вопрос в том, что они гуляют сами по себе по проезжей части, что в итоге может привести к ДТП, а значит к летальному исходу», - пишет житель города.
В комментариях алматинцы также возмутились бездействием хозяина животных.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района данный факт зарегистрирован, хозяин животных привлечен к административной ответственности.
Ранее жители также жаловались на табун лошадей, разгуливающий возле президентского парка по проспекту Аль-Фараби. Владельцы животных были наказаны.
- «Кайрат» вновь уступил «Карабаху» в матче Лиги конференций
- Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
- Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
- Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога
- Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
- Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана