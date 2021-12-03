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Хозяин частного дома пострадал при пожаре в Атырау

3 Декабря 2021 21:33
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Хозяин частного дома пострадал при пожаре в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау при пожаре пострадал хозяин горевшего дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«3 декабря в 16 часов 22 минуты в call-центр поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме, расположенном в поселке Еркинкала-2. К моменту прибытия пожарных на место происшествия полностью сгорела крыша жилого дома общей площадью 150 кв. м. В результате пожара хозяин дома, 1987 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован в областную больницу»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Пожар был локализован в 17 часов 16 минут и полностью ликвидирован в 17 часов 40 минут. Причина возгорания устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники ДЧС.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Виктор Сутягин

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