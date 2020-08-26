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Хотим занимать активную позицию в решении проблем сельчан - партия «Ауыл»

26 Августа 2020 14:47
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Хотим занимать активную позицию в решении проблем сельчан - партия «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Ассоциация фермеров Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве. Как рассказал председатель партии Али Бектаев, они хотят занимать активную позицию в решении проблем сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане сегодня существуют более 40 различных общественных организаций в аграрном секторе, так называемые Агросоюзы. Они охватывают различные отрасли сельского хозяйства. Среди них одной из крупных общественных организаций является Ассоциация фермеров Казахстана, которая объединяет в своих рядах более 40 тысяч фермеров. Она имеет филиалы во всех областях, городах, которые целенаправленно проводят работу в решении различных проблем фермеров и крестьянских хозяйств», - рассказал Али Бектаев.

По его словам, партия «Ауыл» основной целью ставит привлечение и объединение общественных организаций в одно целое, чтобы можно было поднять все необходимые проблемы перед государственными органами, перед правительством.

«Пандемия показала, что для человека самое главное – это здоровье. А здоровье человека зависит от здорового питания. Поэтому продовольственная безопасность становится важной задачей в политике любого государства. А продовольственную безопасность обеспечивает аграрный сектор. К большому сожалению, несмотря на то, что выделяются огромные средства для поддержки аграрного сектора, проблем становится все больше и больше. Это и в обеспечении финансовыми средствами, сельскохозяйственной техникой, в укреплении различных хозяйств и сохранении плодородия земли. Поэтому партия «Ауыл» вместе с различными общественными организациями и Агросоюзами хочет поднимать все проблемы и решать их», - отметил он.

По его мнению, уповая на то, что этим вопросом занимаются государственные органы, не позволено сидеть сложа руки. Поэтому мы хотим занимать активную позицию именно в решении различных проблем сельчан, в том числе в сельском хозяйстве», - заключил председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев.


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#Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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