Хостелы и общежития: где будут жить казахстанские студенты и сколько платить

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый год студенты сталкиваются с одной и той же проблемой - недостатком мест в общежитиях. Этот вопрос обещали решить к 2023 году. Тем не менее, на сегодня почти 70 тысяч студентов в Казахстане все еще нуждаются в общежитиях. С чем это связано и какие меры принимают власти к началу нового учебного года, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Потребность или дефицит — скольким студентам негде жить

По данным АО «Финансовый Центр», который занимается привлечением частных инвесторов для строительства студенческих общежитий от лица Министерства науки и высшего образования Казахстана, на сегодня 69 236 студентов испытывают потребность в общежитии. Из них 61 435 — студенты ВУЗов и 7801 — студенты ТиПО.

Всего в 109 учебных заведениях не хватает мест в общежитиях. Из них 48 ВУЗов (22 государственных ВУЗов с потребностью 44 919 мест, 26 частных ВУЗов с потребностью 16 516 мест) и 61 организация ТиПО.

Нужно отметить, что понятие «потребность» означает количество заявок на желание жить в общежитии и не всегда значит, что данным студентам вовсе негде жить. По данным АО «Финансовый центр» реальный дефицит мест в общежитиях составляет около 19 тысяч — это именно то количество студентов, которые ищут жилье к новому учебному году (иногородние или другие обстоятельства). Большая часть дефицита приходится на города Алматы и Астана.

Как решается проблема проживания студентов в преддверии нового учебного года

Для решения проблем с жильем для студентов, в августе текущего года был создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях при Министерстве науки и высшего образования РК. По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, он нужен для оперативного решения жилищного вопроса для студентов, у которых нет места проживания.

«Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока что имеет системный характер, но министерство ведет работу в этом направлении. В частности, нашим ведомством создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получить места в общежитиях», — сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе заседания расширенной коллегии с участием ректоров высших учебных заведений 7 августа текущего года.

Он отметил, что ситуационным центром запущен call-центр для оперативного реагирования на возникшие у студентов проблемы с жильем. Студентам, которым не хватит мест в общежитиях, будут предложены места в хостелах и гостиницах до решения вопросов по дефициту мест. В Алматы, например, уже заключены договора с 59 хостелами, которые предоставят свои комнаты в качестве мест для студентов. При этом, предприниматели мини-гостиниц приняли предложение охотно. Тариф проживания за одного студента составляет от 30 до 50 тысяч тенге в месяц.

По данным АО «Финансовый центр» всего в арендуемых хостелах в начале 2022-2023 учебного года проживало 5 727 студентов ВУЗов, в конце учебного года — 19 235 студентов.

Министр отметил, что в ситуационный центр может обратиться любой студент, не имеет значения в каком ВУЗе он обучается.

Что касается иногородних студентов-сирот, для них предусмотрена компенсация от государства. Компенсации получат сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица с инвалидностью. Сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей (МРП) в год. Всего компенсацию получат 7 145 человек. Среди них 4651 человек — это студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 2494 человек — лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью. Данные расходы предусматриваются в пределах утвержденного республиканского бюджета на 2023 год, а также лимита бюджета на 2024-2026 годы.

Министр Саясат Нурбек в ходе заседания расширенной коллегии отметил, что с 1 сентября 2023 года вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях. Согласно новому законодательству, учебные заведения будут обязаны обеспечить студентов местами в общежитиях.

Сколько стоит снимать жилье студенту

Мы рассмотрели города с самым высоким спросом на жилье для студентов — Астана, Алматы и Шымкент.

Рыночная стоимость комнаты в общежитии в Астане начинается от 36 тысяч тенге до 80 тысяч тенге в зависимости от района, ремонта и условий. Одно койко-место в хостеле стоит от 20 до 70 тысяч тенге с возможным подселением. Снять однокомнатную квартиру можно от 80 тысяч тенге до 250 тысяч тенге.

В Алматы, где спрос на общежитие выше в 2 раза, стоимость аренды комнаты в общежитии варьируется от 35 тысяч тенге и выше, средняя цена 75 тысяч тенге в месяц за комнату. Снять комнату в хостеле стоит от 25 тысяч тенге в месяц. Снять однокомнатную квартиру стоит в разы выше – от 160 тысяч тенге до 600 тысяч тенге.

В Шымкенте, стоимость аренды комнаты в общежитии варьируется от 20 до 50 тысяч тенге. Снять комнату в хостеле на месяц стоит от 20 до 48 тысяч тенге. Возможно подселение. Снять однокомнатную квартиру в Шымкенте стоит от 80 до 200 тысяч тенге.

Как решается общая проблема снижения потребности в общежитиях

Работа по сокращению потребности мест в общежитиях осуществляется по трем основным направлениям: строительство, реконструкция или заключение специального договора с частными общежитиями и создание ситуационного центра.

Постройка новых общежитий и ввод мест в Казахстане осуществляется путем размещения государственного заказа и возмещения вложенных инвестиций за строительство и/или реконструкцию общежития ВУЗами, частными колледжами и инвесторами. Министерство науки и высшего образования в лице Финансового центра привлекает частных инвесторов, предпринимателей, чтобы они строили студенческие общежития за собственные средства, после этого государство возмещает их расходы инвесторам в течение определенного срока. Государство возмещает 195 МРП за 1 введенное место. (195МРП х 3450 = 672 750 тенге за 1 место). Кроме того, общежитие остается во владении инвесторов, которое они потом сдают в аренду студентам.

На сегодняшний день, например, в городе Алматы, где самая высокая потребность в местах (33 463 мест на сегодня), частные инвесторы и вузы проводят работы по строительству и реконструкции порядка 12 студенческих общежитий на более чем 3000 койко-мест. Работы должны быть завершены до конца года.

В Астане, где потребность вдвое меньше — 15 802, планируется ввод 11 общежитий и 1658 мест в 2023 году.

Всего, до конца 2023 года планируется ввод 44 объектов на 11 083 места. Из них для студентов ВУЗов – 32 общежития на 8 911 мест, для студентов колледжей – 12 общежитий на 2 172 места.

Из 44 объектов 36 общежитий на 9 305 мест вводится — за счет механизма гос заказа (ГЗ), 7 общежитий на 1 278 мест — за счет местного бюджета (МБ - акиматы). 1 общежитие на 500 мест — за счет спонсорских средств. При этом, из 44 общежитий 11 будет введено за счет реконструкции.

При исполнении этого плана, прогнозная потребность на конец текущего года уменьшится до 59 503 места (53 531 студентов ВУЗов и 5 972 студентов колледжей).

Почему ввод мест не успевает за дефицитом

В 2019 году в Правительстве докладывали о планах по поэтапному решению проблемы до 2025 года с вводом мест по нарастающей. Планировался ввод 5 тысяч мест в 2019, 15 тысяч в 2020 году, 25 тысяч в 2021 и 30 тысяч в 2022 году (итого 75 тысяч мест к 2022 году). А в мае 2020 года Глава государства поручил построить общежития на 90 тысяч мест в течение пяти последующих лет. На тот период потребность местах в общежитиях составляла около 85 тысяч.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание на вопрос обеспечения студентов общежитиями и в прошлогоднем Послании народу Казахстана. Глава государства заявил, что для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями.

За 2018-2022 годы всего было построено 168 общежитий и введено 40 662 мест. Фактическое строительство и ввод отставали от планов почти в 2 раза, начиная с 2020 года. По данным Министерства науки, к 2022 году потребность выросла до 87 тысяч.

На вопрос почему строительство отставало, председатель правления АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов отметил, что во время пандемии коронавируса в 2020 году, многие объекты строительства были приостановлены. Кроме того, ввиду отложенного спроса, произошло удорожание строительно-монтажных работ. Поэтому, сразу после пандемии коронавируса, в 2021 году, планы по строительству и вводу мест в общежитиях были скорректированы до 10 тысяч мест в год.

Теперь, согласно плану, к 2025 году должно быть введено не менее 50 тысяч новых мест согласно п. 65 «Введение к 2025 году не менее 50 000 новых мест в общежитиях колледжей и университетов» Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «Аманат» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

По данным председателя правления АО «Финансовый центр» Аскара Ибраимова, при ежегодном вводе не менее 10 000 мест планируется поэтапное сокращение дефицита койко-мест в студенческих общежитиях.

«Однако нужно учитывать, что потребность в местах в общежитиях является достаточно динамическим показателем, который зависит напрямую от притока новых студентов, а также показателей внутренней и внешней миграции, и подвергается изменениям на регулярной основе», — отметил Аскар Ибраимов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек считает, что к 2025 году проблема нехватки мест в общежитиях для студентов будет решена с учетом предпринимаемых мер, а также с введением новой редакции закона, согласно которому учебные заведения будут обязаны обеспечить студентов проживанием. В противном случае их ждет штраф.