Хостелы и гостиницы для студентов Алматы: как они выглядят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы показали, как живут иногородние студенты в хостелах и гостиницах, переоборудованных под общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы имеется 35 высших учебных заведений, в которых учатся более 197 тысяч студентов. Из них около 126 тысяч являются иногородними.

«У нас каждый год в конце августа и начале сентября растет цена на арендное жилье, и, соответственно, мы сталкиваемся с проблемой расселения студентов. Учитывая прошлогодний опыт, в этом году мы начали подготовку еще в июне. Совместно с управлением туризма мы вели переговоры с гостиницами и хостелами, чтобы забронировать места для студентов, чтобы им было, где жить», - рассказывает руководитель управления молодежной политики города Каиржан Мендигалиев.

На сегодня в мегаполисе функционируют 98 общежитий, куда могут одновременно разместиться более 32 тысяч студентов. Но, несмотря на это, дефицит койко-мест на сегодня составляет около 32 тысяч.

«Это очень большая цифра. В прошлом году мы подготовили 7500 мест, а в этом году мы перешагнули порог 10 тысяч мест по гостиницам и хостелам. Есть гостиницы, которые полностью были переоборудованы под общежития», - отметил спикер.

Журналисты побывали в одной из элитных гостиниц, которая находится на территории Иле-Алатауского Национального парка. Она полностью переоборудована под общежитие. Здание рассчитано на более 110 мест, здесь на сегодня проживают студенты первого курса одного из технологических университетов. В месяц они оплачивают 40 тысяч тенге.

«У них здесь есть свой комендант. Студенты все находятся под контролем, для них созданы все условия, в каждом номере есть отдельные санузлы. Также здесь предусмотрен комплексный обед и ужин», - рассказывает директор зоны отдыха.

Объекты гостиничного бизнеса заселили студентов на 10 тысяч койко-мест, некоторые из них в перспективе планируют модернизировать под студенческие общежития.

Также совместно с МНВО был создан и продолжает свою работу Ситуационный центр, в котором функционирует сall-центр. Уже обработано более 4 тысяч звонков.

Вместе с тем, в ВУЗах есть онлайн-платформа для заселения в общежитие - это веб-сайт университета, которое позволяет студентам получит место в общежитии онлайн. Помимо этого практический в каждом ВУЗе создан чат, в котором студенты могут объединяться для совместного заселения.

Студенты из разных регионов также были расселены на House of student, рассчитанном на 170 койко-мест. Здесь так же все комнаты оснащены необходимой мебелью.

«В этом году проделана большая работа. Мы заранее подготовились и создали около 1500 студенческих мест, это порядка шести общежитий. По итогам приемной кампании, всего в этом году к нам поступило 1200 заявок. Все заявки были удовлетворены. Мы тесно работали с Министерством науки и высшего образования, у нас был развернут Ситуационный центр, также нас поддержало управление молодежной политики. В целом в этом году заселение произошло без больших серьезных недочетов. Все студенты заселены, кроме того, у нас есть около 200 свободных мест. Эти места будут предложены студентам 2-4 курсов. Что касается стоимости, то цена варьируется в зависимости от комнаты. Здесь есть двухместные, четырехместные номера, но в среднем комната стоит где-то 50 тысяч тенге в месяц», - отметил представитель одного из университетов Ерлан Шуланов.

Для оказания поддержки вузам и инвесторам при строительстве общежитий в марте совместно с Министерством науки и высшего образования создан проектный офис.

«С момента запуска проектного офиса обратились более 107 потенциальных инвесторов, что говорит о привлекательности механизма поддержки. В работе 47 проектов. Открыли два объекта. До 15 сентября планируем еще открыть на 900 койко-мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов на 3939 койко-мест», – добавил глава управления молодежной политики.

Каиржан Мендигалиев уверяет, что на сегодня в городе ажиотажа не наблюдается. Он также прокомментировал недавнюю давку, которая произошла в ситуационном центре КазНПУ имени Абая из-за общежития. По словам чиновника, в этом году в педагогический университет поступило большое количество иногородних студентов, но места в общежитиях в первую очередь распределялись студентам из категории СУСН.

«28 августа в ситуационном центре была очередь из студентов и родителей. Там более 100 человек было. Были там люди, которые не хотели жить в гостиницах и хостелах, потому что, общежития находятся на территории кампуса, а хостелы и отели - немного в другом месте. Были приняты максимальные меры, мы сразу находили гостиницы, скидывали ректорам, в чаты. Просили другие вузы поддержать, чтобы распределить студентов. Мы за 1-2 дня все вопросы решили», - пояснил он.

Он также отметил, что цены в общежитиях в городе разные.

«Общежития в национальных университетах немного дешевые, они стараются выставлять цены на весь год, а в частных вузах цены чуть дороже, но мы следим за тем, чтобы они не превышали размеры месячной стипендии. Где-то в районе 30-50 тысяч - это высокие цены», - добавил спикер.

Учитывая нехватку свободных земельных участков для Алматы особо актуален вопрос реконструкции под общежития имеющихся объектов. Сегодня при реконструкции государство ежегодно выделяет 92 МРП (около 317 тысяч тенге) на одно койко-место в течение 8 лет. Правительством в целом поддержано предложение об увеличении субсидирования до 184 МРП (около 635 тысяч тенге). Данный шаг позволит ускорить решение проблемы.

Кроме того, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с 1 сентября этого года в период получения образования за проживание в общежитиях вузов предусмотрена компенсация детям-сиротам и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы в размере, не превышающем 29 МРП (100 050 тенге). В совокупности по Казахстану компенсацию получат более 7 тысяч человек.

В управлении молодежной политики напомнили, что ситуационные центры информируют студентов о местах в общежитиях при вузах, кризисные центры обеспечивают жильем в форс-мажорных ситуациях.

Контакты Ситуационного центра +7 700 255 14 43, +7 707 666 00 37. Также, во всех вузах работает оперативный штаб по расселению студентов в общежития и имеются телефоны горячей линии.