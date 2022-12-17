Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022

17 Декабря 2022, 22:56

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Хорватии обыграла Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре. Игра проходила на международном стадионе «Халифа» в Дохе и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборные Хорватии и Марокко во второй раз встретились на этом чемпионате мира, но в этот раз в матче за третье место.

Первый тайм матча за третье место мундиаля проходил в обоюдоострой борьбе с равными шансами на успех, он оказался напряженным. Он начался с быстрых голов. Счет открыли хорваты после розыгрыша штрафного. На 7-й минуте Иван Перишич с левого фланга головой отдал красивую передачу на Йошко Гвардиолу, который также головой отправил мяч в верхний угол ворот.

Марокканцы быстро вернули паритет. Спустя две минуты они заработали «стандарт» на правом фланге, а Ашраф Дари с линии вратарской удачно замкнул передачу партнера. Далее команды продолжали атаковать и создали еще несколько острых атак. Сначала Лука Мадрич с левой ноги нанес опасный удар по воротам, но Яссин Буну отбил мяч, а затем Юссеф Эн-Несири не дотянулся до передачи Хакими с правового фланга и упустил свой шанс.

После опасных моментов третий гол все-таки был забит в этой игре. «Шашечные» на 42-й минуте вышли вперед. Мислав Оршич эффектным ударом с левого фланга поразил цель - мяч рикошетом от дальней штанги залетел в сетку.

Вторая половина встречи началась с голевого момента. Мислав Оршич нанес сильный удар по воротам, а мяч после небольшого рикошета от марокканского защитника пролетел рядом со штангой. Далее соперники поочередно угрожали воротам друг друга, подопечные Златко Далича пытались забить еще один гол, а «атласские львы» бились до последних минут и старались спасти игру, но забить им не удалось. Игра завершилась в пользу хорватов.

Фото: sports.kz