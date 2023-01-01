Хорватия встретила 2023 год с новой валютой

1 Января 2023, 17:15

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Новый 2023 год Хорватия встретила с новой валютой: с 1 января страна перешла на евро. В рамках поэтапного, но быстрого внедрения единой европейской валюты более половины банковских автоматов были отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов лишь в течение 14 дней.

Борис Вуйчич, председатель Национального банка Хорватии, посоветовал согражданам:

«Хорошо иметь при себе немного наличных, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут. 2 января всё должно уже быть в порядке и будет работать нормально».

1 января 2023 Хорватия также официально присоединилась к европейской Шенгенской зоне. Это означает, что люди могут пересекать границу между соседними государствами ЕС без паспортного контроля. Но зато это подразумевает более строгий контроль на границах Хорватии с государствами, не входящими в ЕС, такими как Босния, поскольку через Хорватию теперь будет открыт доступ и в другие страны Шенгенской зоны.



